Free States Militia ist eine Rollenspiel-Gruppe zu Fallout 76. Diese wurde bereits letztes Jahr auf Facebook gebannt, weil sie in ihrem Rollenspiel wohl zu nah an der Realität war. Nun hat es die Gruppe erneut erwischt. Sie wechseln jetzt ihre Heimat.

Wieso wurde die Gruppe damals gesperrt? Free States Militia ist eine Rollenspielgruppe, die sich um das Spiel Fallout 76 dreht. Im Oktober 2020 wurde die Gruppe auf Facebook ohne die Angabe von Gründen gelöscht. Nach einigen Beschwerden wurden die Sperrungen jedoch aufgehoben.

Damals hieß es von Facebook:

Wir entschuldigen uns dafür, dass wir irrtümlicherweise die Gruppe zu Fallout 76 entfernt haben und haben inzwischen die Konten der Gruppe und der Admins wiederhergestellt.

Die Mitglieder der Gruppe vermuteten, dass sie aufgrund ihres Namens in das Visier von Facebook gerutscht sein könnten. Genau in diesem Zeitraum kam es zu Protesten rund um die „Black Lives Matter“-Bewegung. Das Wort „Militia“ könnte in diesem Fall eine Art Trigger gewesen sein.

Die Admins der Gruppe entschieden sich jedoch dazu, weiterhin auf Facebook zu bleiben. Es sei die einfachste Plattform, um tausende von Menschen zu erreichen, war die Begründung.

Was ist nun passiert? Wie Polygon berichtet wurde Free States Militia erneut auf Facebook gesperrt. Die Mitglieder vermuten diesmal, dass die Unruhen rund um die Stürmung des Capitols dazu beigetragen haben.

Auch diesmal gibt es von Facebook keine offizielle Begründung. So heißt es lediglich:

Du kannst bis zum 7. Februar nicht mehr kommentieren. Du hast mehrfach Dinge gepostet, die nicht unseren Community-Standards entsprechen.

Damit die Gruppe nicht nochmal von einem Bann betroffen wird, wechseln sie nun ihre Plattform. Zukünftig will sich die Gruppe im Discord treffen.

„Die Facebook-Seite ist zu 100 % auf Fallout bezogen“

Was sagen die Admins zur Sperre? Gegenüber Polygon betont der Gründer Bobby, dass sich die Rollenspielgruppe nur auf die Welt von Fallout bezieht:

Die Facebook-Seite ist zu 100 % auf Fallout bezogen.Ich würde sagen, 90 % der Seite besteht aus Lore. Wir schreiben unsere Geschichten im Einklang mit der 76er Fraktion der Free States Militia. 5 % sind Gruppenereignisse und 5 % sind In-Game-Fotos. [Wir schreiben] über unsere individuellen Charaktere und ihre Abenteuer im Ödland.

Sie vermuteten ursprünglich, dass das Wort „Militia“ das Problem sei. Darum umgangen sie dies mit Schreibweisen wie „m![[!+!@“ oder benutzten Abkürzungen wie „Free States“.

Doch das hat sie nicht vor einem zweiten Bann bewahrt.

Fallout 76 spielt in Amerika, jedoch 20 Jahre nach einem fiktiven Atomkrieg.

Was ist das Problem mit Facebook? Auf Facebook nutzten viele private Gruppen, um sich dort untereinander und mit Gleichgesinnten auszutauschen. Trotzdem sind diese Gruppen kein rechtsfreier Raum.

Facebook reagierte deshalb und kündigte am 17. September 2020 Änderungen an. So wurden Maßnahmen getroffen, um „schädliche Inhalte und Fehlinformationen zu reduzieren“.

Außerdem wurden sich Organisationen und Bewegungen angesehen, die ein „erhebliches Risiko für die öffentliche Sicherheit“ darstellen, darunter Milizorganisationen und Gruppen, die Gewalttaten in Protesten unterstützen. Genau das könnte Free State Militia in diesem Fall unabsichtlich getroffen haben.

