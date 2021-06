Gewiefter Fallensteller in Fallout 76 schlägt wieder zu, lockt Opfer nun mit einem Whirlpool in den Tod

Wer ist dieser Spieler? @vault101manguy ist kein Unbekannter, was solche Fallen angeht. Beispielsweise war er vor Jahren schon mit einem ziemlich geschickt aufgebauten Irrgarten in die Schlagzeilen gekommen. Dieses Labyrinth lockte mit Preisen, ließ aber eine gezähmte Todeskralle auf die Spieler los, war die Tür erstmal verschlossen.

Gegenüber Kotaku sagte der Fallensteller, dass bereits einige Dutzend Spieler seiner Falle zum Opfer fielen. Immer mal wieder bekäme er überraschte, aber positive Nachrichten von Opfern. Auf YouTube bekommt sein Video in erster Linie Zuspruch für die geschickte Konstruktion. Im Fallout-76-Subreddit gibt es ebenfalls Lob: “Ich kann nicht mal sauer darüber sein. Es ist viel zu clever. Das Strahlenwarnschild über dem Whirlpool macht den Deckel drauf”, findet ein User (via reddit ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Anwesen bietet eine Lese-Ecke, eine hübsch eingerichtete Küche, ein Fernsehzimmer im Dachgeschoss und sogar ein Badezimmer, in dem große Katzenbilder hängen. An so einem Ort kann nichts schlimmes passieren! Oder?

Insert

You are going to send email to