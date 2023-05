Ich habe 800 Stunden in einen Charakter investiert und ihn dann gelöscht, weil ich 3 Items nicht kriegen konnte

Ich erzähle euch heute eine qualvolle Geschichte, die ich in Fallout 76 durchmachen musste. Hauptdarsteller sind meine perfektionistische Ader, mein Charakter „Lynhardt“ mit 800 Stunden Spielzeit und 3 einfache Items, die ich ums Verrecken nicht bekommen konnte.

Vielleicht kennt ihr es aus euren liebsten MMORPGs oder Loot-Shootern: Ihr wollt ein Item oder Talent haben, dafür arbeitet ihr hart, versenkt viele Stunden in den Grind, um schlussendlich auch das zu bekommen, was euch zusteht.

Ich für meinen Teil finde den generellen Grind um Items echt lästig, was mir vor allem in Destiny 2 sehr auf die Nerven gegangen ist. Das einzige Spiel jedoch, bei dem der Grind für mich tatsächlich ertragbar und spaßig war, ist Fallout 76.

In diesem von Bethesda erschaffenem Spiel könnt ihr mit bis zu 24 weiteren Spielern in Appalachia, West Virginia, euer Unwesen treiben. Ihr könnt Quests und Nebenquests erledigen, die Map erkunden, Events bestreiten, farmen, bauen oder einfach Level grinden.

Für meinen Teil hat mich Fallout 76 echt gepackt und so entstand mein 2. Charakter „Lynhardt“. Der erste wurde als Mule genutzt, um Platz für meine wichtigeren Items zu sparen.

So fing also die Reise an, ich levelte Lynhardt auf, erledigte die Hauptstory und verbrachte viele Stunden damit XP und Event-Items zu sammeln sowie mit anderen Mitspielern zu traden. Es war eine gute Zeit, bis ich anfing mir Gedanken über Baupläne für Waffen, Rüstungen und Mods zu machen.

In diesem Spiel ist Crafting nämlich ein wichtiger Teil, denn damit werdet ihr in Appalachia unabhängig und könnt so auch auf eigenen Füßen freier Builds testen und gestalten.

Die Reise zu einem perfekten Charakter beginnt

Ich wollte also Lynhardt zu einem Allrounder machen und so fing ich an, gezielt Pläne zu sammeln. Ich suchte viele Server auf, klapperte verschiedene Shops ab und kaufte alle Pläne, die man so mit Caps kaufen konnte.

Danach ging es an die Events. Vor allem das Event „Invaders of Beyond“ hat richtig Spaß gemacht. Man musste Aliens plattmachen und bekam dafür noch coolen Loot, zudem waren die Pläne der Alien-Waffen meiner Meinung nach die besten im Spiel. Auch diese konnte ich einsacken.

Mein Lynhardt im Camden Park mit seiner damaligen Legacy

Danach folgten die täglichen Operationen, die mich über 3 Monate lang beschäftigten. Es gab Pläne für Rüstungen, doch die wollten einfach nie droppen. Aber auch mit diesem Grind wurde ich fertig.

Ich hatte noch weitere Pläne aus anderen Events offen, jedoch informierte ich mich zeitweilig über besondere Mods, die an Quests gebunden waren und da stieß ich auf den Vault-Jumpsuit.

Ab hier fing eine Odyssee an, die ich so schnell nicht vergessen werde. Ich informierte mich und fand heraus, dass man für den Vault-Jumpsuit Mods freischalten kann, diese jedoch an eine Nebenquest gebunden sind, in der man Holotapes der Aufseherin sammeln muss. Insgesamt gab es davon vier Mods, die an vier Holotapes gebunden waren. Diese bauen aufeinander auf und schalten immer die nächstbeste Mod frei.

So weit, so gut, dachte ich damals. Bis ich herausfand, dass ich schon die beste der vier Mods freigeschaltet habe und mir die drei schlechtesten fehlten.

Überrascht darüber machte ich mir noch keine Gedanken und ging auf die Reise, um die restlichen drei Bänder aufzugabeln. Als ich alle eingesammelt hatte, tat sich jedoch nichts. Dazu solltet ihr wissen, dass die Baupläne automatisch mit dem Aufheben der Tapes erlernt werden.

Ich dachte, ich hätte vielleicht etwas übersehen oder die Quest nicht richtig abgeschlossen und ging alles erneut durch. Ich wiederholte alle Standorte und versuchte mehrfach das Problem zu finden, doch ich fand nichts.

Genervt über diesen Umstand suchte ich in Foren, Reddit, YouTube und eigentlich überall, wo sich Spieler gerne über Probleme ausließen, um herauszufinden, ob es sich hierbei nur um einen miesen Bug handelte. Auch hier fand ich nichts.

Ich fühlte mich echt veräppelt, da es doch nicht sein konnte, dass ich der einzige bin, dem das passiert ist. So sah ich mich also gezwungen, den Support zu kontaktieren und tauschte mich über 2 Wochen lang mit ihnen aus. Ich verschickte sogar Fotos von den Truhen und dass ich die Pläne trotz aufgehobener Tapes nicht bekam und auch hier konnte mir der Support nicht helfen.

Die beste Mod ist freigeschaltet, doch die restlichen fehlen. Ein nerviger Anblick.

Ich saß also mit Lynhardt gebrochen da und konnte den Anblick von ihm nicht mehr ertragen, also entschied ich mich dazu ihn zu löschen, meine Items vorher auf einen separaten Account zu sichern und komplett neu anzufangen. Und obwohl viele darüber hinwegsehen könnten und lieber den Charakter behalten hätten, für den sie über hunderte Stunden investiert hatten – ich konnte es nicht.

Der Anblick von ihm hat mich immer an diese Misere erinnert, in der ich mich über mehrere Wochen befand. Ich musste ihn löschen und obwohl der Schritt ziemlich bitter war, fühlte ich eine Erleichterung und sogar eine Offenbarung.

Denn als ich all meine Items von Lynhardt verschob, ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich eventuell die Tapes meines ersten Charakters auf Lynhardt übertragen hatte, als ich ihn damals neu anfing. Vielleicht war ich von vornherein der Übeltäter, der den Bug verursacht hat und nicht Bethesda.

So oder so ist mein Charakter mit 800 Stunden jetzt in den Tiefen der Matrix verschwunden, doch das hielt mich nicht davon ab, einen neuen Lynhardt zu erstellen. Er ist bislang Level 19, aber das wird sich die Tage schnell ändern. Vielleicht erreiche ich sogar Level 530 und übertrumpfe den alten Lynhardt.

Ist euch auch mal ein kurioser Bug oder ein Vorfall in einem Spiel widerfahren, indem ihr keine andere Chance mehr gesehen habt als euren Charakter zu löschen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren erfahren!