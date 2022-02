Fallout 76 wird endlich größer: Roadmap für 2022 verspricht neue Gebiete

2018 erschien Fallout 76 wünschen sich die Fans des Spiels eine größere Map. Sie wollen schlicht mehr von der Welt sehen. Nun haben die Entwickler die Roadmap für 2022 veröffentlicht und bringen endlich das, worauf alle warten.

Was ist das für ein neues Gebiet? Als 2021 das Update „Stählerne Herrschaft“ vorgestellt wurde, gab es schon erste Einblicke in „The Pitt“. Genau das wird auch das neue Gebiet sein: die verstrahlten Ruinen von Pittsburgh, Pennsylvania.

Damit geht es in Fallout 76 erstmals raus aus Appalachia und West Virginia – etwas, das Fans schon seit Release des Spiels immer wieder wünschen. Da Fallout 76 zeitlich vor allen anderen Teilen spielt, wollen die Spieler mehr von der Welt sehen und die Geschichte der Reihe erfahren.

In der am 21. Februar vorgestellten Roadmap zu Fallout 76 erklären die Entwickler, dass The Pitt durch einen neuen Hub in Whitespring zu betreten sei. Es gebe wiederholbare Missionen mit Belohnungen und sogar neuen NPCs.

In The Pitt selbst könnt ihr Quests erledigen und findet mit den Trogs neue Gegner, die erstmals schon in Fallout 3 zu sehen waren. Das sind degenerierte Menschen, sie erinnern an eine Mischung aus Wendigo und Ghul. The Pitt soll eine „Expedition“ werden, also ein Dungeon. Wir wissen noch nicht, ob also tatsächlich die Map mit einer neuen Open World größer wird.

Wann kommt da Gebiet? „The Pitt“ ist für Herbst 2022 angedacht. In den vergangenen Jahren erschienen die Herbst-Updates im September, rechnet also etwa mit diesem Zeitraum.

The Pitt ist nicht das einzige Update, zu dem die Entwickler bereits mehr erzählt haben. Die gesamte Roadmap für 2022 in Fallout 76 mit 4 neuen, großen Updates wurde vorgestellt.

Wie jedes Jahr haben die Entwickler für 2022 für jede Jahreszeit ein großes Inhalts-Update geplant. Das Frühlings-Update soll dabei bereits im März starten. Der Fokus der Updates liegt vor allem auf Events und Multiplayer-Aktivitäten.

Die Roadmap für 2022

Im ersten großen Update 2022 kommt ein neues, saisonales Event ins Spiel. Während „Invaders From Beyond“ erscheinen UFOs und Aliens in Appalachia. Im Event müsst ihr die Außerirdischen daran hindern, ihre Forschung abzuschließen.

Außerdem werden die Fallout Worlds erweitert, die privaten Welten, in denen Spieler selbst Götter sind. Dort können etwa S.C.O.R.E.-Punkte verdient werden und es gibt neue Einstellungen für C.A.M.P.s, PvP und mehr.

Einen ersten Blick in das Update haben die Entwickler ebenfalls schon gegeben.

Das zweite Update bringt 3 neue öffentliche Events sowie einige neue Features für Nutzer des Premium-Dienstes Fallout 1st. Zahlende Spieler erhalten dann etwa exklusive Challenges und exklusive Ränge.

Im Herbst erscheint schließlich The Pitt mit dem neuen Gebiet Pittsburgh. Für das Erledigen der Missionen in der Expedition erhaltet ihr exklusive Belohnungen. Die NPCs in The Pitt werden sogar mit Dialogen ausgestattet, ihr könnt euch also mit ihnen unterhalten.

Das letzte Update 2022 soll etwas mehr Leben nach Appalachia bringen. Ein Unternehmer bringt eine Nuka-Cola-Roadshow nach West Virginia. Für euch bedeutet das neue öffentliche Events in Ash Heap und einen brandneuen Boss sowie neue NPCs.

