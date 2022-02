Die neue TV-Serie zu Fallout hat wohl einen der besten Schurken Hollywoods verpflichtet

Amazon plant eine TV-Serie, die auf der legendären Rollenspiel-Reihe „Fallout“ basiert. Laut einem Bericht des Magazins Variety hat man nun den Schauspieler Walton Goggins für eine Schlüssel-Rolle verpflichtet. Goggins hat sich über Jahre einen Namen als herausragender Darsteller in Serien gemacht, bis er zum Hollywood-Schurken aufstieg.

Was wissen wir über die Serie?

Die Produktion der Fallout-Serie soll 2022 beginnen. Hinter dem Projekt stecken Geneva Robertson-Dworet und Graham-Wagner als Showrunner und Executive Producer. Zwei der Chef-Kreativen von Westworld sind ebenfalls an dem Projekt beteiligt: John Nolan soll Regie in der 1. Episode führen.

Bethesda Softworks ist bei dem Projekt dabei, Todd Howard und Jason Altman, sind weitere Executive-Producers.

Jetzt hat das Branchenmagazin Variety erfahren, dass Walton Goggins der erste Schauspieler sein soll, den man verpflichtet hat.

Für welche Rollen ist Walton Goggins bekannt? Der US-Schauspieler mit dem markanten Gesicht und der hohen Stirn stammt aus Alabama und spielt häufig Figuren, die für die Südstaaten der USA stehen.

Seinen Durchbruch hatte er 2002 mit der legendären Serie „The Shield“ über eine Gruppe von korrupten Cops.

Daran schloss sich „Justified“ an, eine Serie über einen schießfreudigen US-Marshall – Goggins spielte dessen Kindheitsfreund, Boyd Crowder, der es zum Gangster-Boss in einer Kleinstadt gebracht hatte und im Zweifelsfall Dinge in die Luft jagd.

Ab 2012 entdeckte Hollywood Goggins dann immer häufiger als „Schurken“: In Tarantinos Django Unchained spielte er einen der Chef-Handlanger von di Caprio, in Tomb Raider war er der Gegenspieler von Lara Croft, in „Ant Man and the Wasp“ jagte er Paul Rudd.

Goggins spielt einen Schurken mit einer Reihe von Handlangern in Ant-Man and the Wasp (2018).

Seine bisher vielleicht spannendste Rolle in einem großen Film gab ihm wieder Tarantino: In Hateful Eight spielte Goggins einen üblen Rassisten, der sich zwangsweise mit einem schwarzen Kopfgeldjäger zusammentat.

Das spielt Goggins in Fallout: Nach ersten Berichten soll Goggins eine Figur spielen, die auf einem Ghul basiert. Das sind die missgestalteten Figuren aus der Serie, die Strahlung ausgesetzt waren.

In Zukunft werden wir wohl häufiger TV-Serien sehen, die auf Spielen basieren.

