Trolle zerstören ein Event in Fallout 76 – Spieler danken ihnen dafür

Im Zuge des Fasnacht-Events hat sich Bethesda direkt dafür entschuldigt, in der vergangenen Zeit so still gewesen zu sein. Zuletzt erschienen das große Welten-Update, das euch zu Göttern macht , und die „Nacht der Motte“ im Herbst und Winter 2021.

Eine bombardierte Fasnacht ist also nicht ideal, aber zumindest machen die Fans das Beste aus der Situation. Und als kleines Schmankerl könnt ihr euch vielleicht sogar nützliche Mutationen abholen, wenn ihr in verstrahlten Gebieten herumlauft:

Flux wird benötigt, um besondere Gegenstände herzustellen. Es gibt ihn in verschiedenen Farben, von denen einige seltener sind. Denn Gebiete, in denen die Farben vorkommen würden, sind nur selten Ziel von Bombeneinschlägen. Atombomben werden meist auf Risse oder andere Stellen genutzt, um die begehrten Bosse von Fallout 76 zu beschwören .

Darum danken die Fans den Trollen: Durch den Beschuss mit Atombomben werden die Gebiete in Fallout 76 verstrahlt. Dieser Effekt ermöglicht das Sammeln von Ressourcen, die es in „gesunden“ Gebieten nicht gibt, wie etwa das begehrte Flux .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Event? Beim Fasnacht-Event zieht eine Parade von Protektrons durch das schweizerische Dorf Helvetia in Fallout 76. Spieler müssen die Parade vor Angreifern beschützen und dafür sorgen, dass sie ihr Ziel erreicht.

Das ganze Jahr über laufen in Fallout 76 verschiedene Events, in denen es Belohnungen gibt. Eines davon wollten Trolle nun eigentlich stören, indem sie das Event-Gebiet bombardieren. Die Teilnehmer stört das jedoch erstaunlich wenig.

Insert

You are going to send email to