Fallout 76: Neues Feature lässt euch wie ein Gott Wetter kontrollieren und Strahlung freisetzen

Fallout 76 hat ein neues Feature vorgestellt, mit dem ihr die Kontrolle in die Hand gedrückt bekommt. Mit Fallout Worlds könnt ihr euer eigenes Appalachia gestalten und die Regeln so festlegen, wie es euch gefällt.

Was ist Fallout Worlds? Bei dem neuen Feature handelt es sich um eine Art “God Mode” für Fallout 76, in dem sich die Spieler so richtig austoben können. Der Baukasten enthält viele Einstellungen, an denen ihr rumschrauben könnt, um euer eigenes, persönliches Appalachia zu erschaffen, in dem alles so abläuft, wie ihr es wünscht:

Ihr könnt C.A.M.P.s in beliebigen Gebieten einrichten

Uneingeschränkte Ressourcen wie Stromversorgung, AP oder Munition haben

Wetter und Terrain festlegen

Gegner nach Wunsch erscheinen lassen

An den Schwierigkeitsgraden und PvP-Regeln schrauben

Sogar die Strahlung und Quantenstürme werden euren Befehlen gehorchen

Wenn ihr also Herausforderung sucht, könnt ihr richtig mächtige Biester heraufbeschwören oder wenn ihr lieber Lust auf Bauen habt, dann geht aus das ohne Probleme. Ihr könnt die Baueinschränkungen ein Fallout Worlds einfach aushebeln.

Wie funktioniert Fallout Worlds? Sobald das Update da ist und ihr euch ins Spiel einloggt, werdet ihr zwei neue Modi vorfinden: Öffentliche Welten und Benutzerdefinierte Welten.

Bei den öffentlichen Welten handelt es sich um eine Reihe von Welten, die von dem Fallout-76-Team persönlich erstellt wurden. Sie dienen als Vorschau für die Möglichkeiten von Fallout Worlds und dienen zur Inspiration eigener Welten für die Spieler.

Die benutzerdefinierten Welten sind die Kreationen der Community, die auf Privatservern erschaffen werden. Fallout 1st-Mitglieder erhalten Zugriff auf das Feature.

Eure eigenen Welten könnt ihr dann wahlweise publik machen oder nur einen eingeschränkten Kreis der Freunde oder Bekannten einladen. Dabei können auch Freunde mitspielen, die keine Fallout 1st-Mitgliedschaft haben.

Wann kommt Fallout Worlds? Das neue Feature wird mit dem Update im September starten. Auf den öffentlichen Test-Servern geht das Feature allerdings bereits aktiv, ihr könnt euch also schon mal selbst ein Bild davon machen, was damit alles möglich ist.

In Zukunft wird der Baukasten und seine Einstellungen weiter ausgebaut und erweitert, um den Spielern mehr Kontrolle über ihre Welten zu geben.

Wie findet ihr Fallout Worlds? Ist es ein cooles Feature oder habt ihr kein Interesse an “God Modes”? Schreibt es uns in die Kommentare.

