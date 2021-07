Fallout 76 hatte wochenlang ein kaputtes Emote, das euch wie erfolglose Zauberer aussehen ließ

Ein Community-Manager von Fallout 76 bestätigte, dass das so gar nicht geplant war – man wolle dafür sorgen, dass das Emote wieder aus dem Shop verschwindet (via reddit.com ). Trotzdem war es bis Juli zu bekommen.

Dass Spieler das Emote überhaupt bekommen konnten, war so überhaupt nicht geplant. Durch einen Fehler konnte es gekauft werden, laut einiger Nutzer auf reddit schon seit Februar (via reddit.com ).

Offenbar handelt es sich also um ein Feuerwerk, nur ohne Feuerwerk. Keine Funken, keine Farben und keine Explosionen, nur die Spielfigur, die mit einem Stab in der Gegend herumfuchtelt.

Wenn Spieler es nutzten, haben sie eine lange Stange ausgepackt und diese mit einem Feuerzeug angezündet – jedoch ohne Flamme. Anschließend hielten sie die Stange in die Luft und zuckten einige Male, so als ob dort eine kleine Explosion zu sehen sein sollte.

Was ist das für ein Emote? Im Shop von Fallout 76 trug das Emote schlicht den Namen „RomanCandleCelebration“, also frei übersetzt: “Römische-Lichter-Feier”. Doch das Emote selbst funktionierte offenbar nicht so wie gedacht.

