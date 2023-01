Bethesda bringt wichtigen Patch zu Fallout 76 – Löst das unfairste Problem des Spiels, aber bringt neuen Ärger

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Welche neuen Probleme kamen ins Spiel? Es gibt jedoch auch negative Berichte. So soll eine Powerrüstungs-Fähigkeit kaputt sein, die Gewicht reduziert. Einige Spieler haben sich in Fallout 76 eingeloggt und können sich deshalb nicht mehr bewegen.

Was sagen Spieler zum neuen Update? Die Stimmung im Subreddit von Fallout 76 ist nach dem Update ziemlich positiv. Ein vergleichsweise großer Thread mit beinahe 500 Kommentare und 670 Upvotes titelt: „Das Spiel ist derzeit so gut wie nie zuvor“ ( via reddit.com ).

Mit dem heutigen Update implementieren wir ein System zur Entfernung unzulässiger Waffen-Erweiterungen, die im Spiel nicht erhalten werden können. Die meisten Spieler:innen werden keinerlei Änderung an ihren bestehenden Waffen bemerken. Spieler:innen allerdings, die im Besitz einer Waffe mit einer Mod sind, die nicht auf vorgesehene Weise an dieser Waffe ausgerüstet sein kann, könnten einen Rückgang der Schadenswirkung dieser Waffe und das Fehlen der Mod feststellen.

Auch wenn unser Spiel in einer postapokalyptischen Welt beheimatet ist, soll diese Welt doch dauerhaft fair, spaßig und einladend für alle sein. Während ihr eurem Erkundungs- und Baumeistertrieb gefrönt habt, waren wir mit der Arbeit an einem neuen System beschäftigt, das hinter den Kulissen dafür sorgt, dass nicht zugelassene Kombinationen von Erweiterungen entfernt werden, die unsere EULA verletzen. Dies soll sicherstellen, dass jede:r einzelne Spieler:in dieselben Gegenstände verwendet bzw. handelt und niemand übervorteilt wird.

Jede Mod, die derzeit nicht verfügbar ist, verschwindet ersatzlos. Den entsprechenden Absatz in den Patch Notes findet ihr in der Spoilerbox:

Was passiert mit den Legacy-Items? In den Patch Notes zum Update erklären die Entwickler, dass man die „illegalen“ Mods entfernt. Es bleiben nur noch Waffen-Mods im Spiel, die sich derzeit auch tatsächlich ausrüsten lassen.

