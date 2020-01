Bethesda arbeitet hart gegen die ständige Kritik an Fallout 76 an

Seit Fallout 76 erschienen ist, gibt es Kritik am Spiel und am Entwickler Bethesda. Einige Probleme in der vergangenen Zeit haben zusätzlich dafür gesorgt, dass Spieler skeptischer geworden sind. Die Entwicklung zeigt aber, dass sich Bethesda richtig Mühe gibt, alles wieder glatt zu bügeln.

Das ist aktuell passiert: Kurz vor Weihnachten 2019 haben Hacker einen Exploit in Fallout 76 gefunden, der es ihnen erlaubt hat, die Taschen von anderen Spielern auszuräumen. Sie mussten sie nur sehen und konnten ihnen alles klauen, selbst angelegte Rüstung.

Bethesda hat bereits kurze Zeit später reagiert, den Exploit behoben und die Hacker gesperrt. Nur die Geschädigten mussten sich noch gedulden, sollten sich aber an den Support für eine Entschädigung wenden.

Diese Entschädigung ist nun da und fällt sogar äußerst großzügig aus. Die Spieler freuen sich darüber und es scheint die Community zu stärken. Es herrscht gute Stimmung, trotz des Schattens dieses Vorfalls.

Was hat Bethesda noch geleistet? Eine kurze Übersicht über die Fehler und Probleme, die Bethesda beschäftigt hat und die das Unternehmen lösen konnte:

Die fehlende Segeltuch-Tasche für Besitzer der teuerste Version von Fallout 76.

Zu wenig Aktivitäten, gelöst durch eine umfangreiche Roadmap 2019.

Technische Fehler und fehlerhafte Patches, was nun durch Testserver verhindert werden soll.

Das Versprechen, NPCs zu bringen – einer der größten Kritikpunkte überhaupt.

Schnelle Reaktion bei Hacks und Exploits und Unterstützung der betroffenen Spieler.

Auf einige der prominentesten Probleme gehen wir noch ein wenig genauer ein.

Segeltuchtaschen und weitere Probleme

Das war das große Fiasko nach dem Start: Der Hack ist nicht das erste große Problem, mit dem sich Bethesda konfrontiert sieht. Zum Start von Fallout 76 sollte in der Power Armor Edition des Spiels eine Segeltuchtasche enthalten sein.

Die Tasche des bösen. Schon hier wurde Bethesda Gier vorgeworfen.

Diese haben Spieler aber erst nicht bekommen. Stattdessen verschickte Bethesda Nylontaschen mit der Begründung, Segeltuch sei zu teuer. Das hat die Community ordentlich erhitzt, zumal einige YouTuber sehr wohl Segeltuch erhalten haben.

So hat Bethesda das gelöst:

Erst entschädigte Bethesda die Käufer mit 500 Atomen (5€).

Das führte aber zu weiteren Beschwerden.

Anschließend hat das Unternehmen schließlich doch Segeltuchtaschen an Besteller verschickt.

Das hat zumindest dafür gesorgt, dass einige der Spieler wieder versöhnlicher waren.

Nach 7 Monaten bügelt Fallout 76 den Fehler aus, der Spieler zum Launch richtig aufregte

Weitere, technische Schwierigkeiten

Das waren weitere Probleme: Allerdings plagten auch technische Probleme Fallout 76.Es gab immer wieder Fehler und schwerwiegende Bugs. Spieler konnten sogar in einen geheimen Raum gelangen und wurden dafür gebannt.

Die vielen Fehler brachten die Spieler dazu, helfen zu wollen. Sie baten um Testserver, um neue Patches und Inhalte erst testen zu können, ehe sie live gehen. Die Sorge war vor allem um das kommende Wastelanders-Update groß, das Fallout 76 komplett umkrempeln und die lang ersehnten NPCs bringen soll.

So hat Bethesda weitere Probleme bewältigt:

Für das Wastelanders Update gibt es nun einen Test, zu dem Spieler eingeladen werden.

Das Update wurde sogar verschoben, damit es besser wird als vorige Updates.

Das alles zeigt: Bethesda macht zwar Fehler, lernt aber daraus und kümmert sich darum, es besser zu machen.

Die Community freut’s

So stehen Spieler dazu: Sowohl der Testserver als auch die Entschädigung für die Hacks sorgen für Freude in der Community. Einige Spieler haben sich sogar dazu entschlossen, der Community etwas zurückzugeben von dem, was sie von Bethesda erhalten haben.

Der reddit-Nutzer JedediahJedi, der über 8.000 Atome und sein ganzes Inventar zurückerhalten hat, verlost unter anderen Spielern nun überschüssiges Material und sogar eine Fasnachts-Tracht aus dem Fasnacht-Event. Diese Gegenstände waren zeitlich begrenzt und sind aktuell nicht mehr zu erhalten.

Alles in Allem mag die Community von Fallout 76 vielleicht etwas geschrumpft sein, hält aber weiter zusammen. Bethesda tut viel dafür, dass dieser Zusammenhalt bleibt.