Fallout 76 läuft nach 4 Jahren auf der PS5 endlich so flüssig, dass ich keine Kopfschmerzen mehr bekomme

Wart ihr genauso wie ich positiv überrascht über diese Änderung oder habt ihr damit gerechnet, dass Bethesda schon an einer aufpolierten Variante für die Next-Gen gearbeitet hat? Lasst es mich in den Kommentaren erfahren!

Bislang ist noch nicht bekannt, wann das Next-Gen-Update für Falout 4 veröffentlicht wird, doch ich glaube, das verbesserte Perfomance in Fallout 76 sollte ein erstes Zeichen in die Richtung sein. Ein Geschenk und ein Test, um zu sehen, ob die Pläne hinter der Aufpolierung von Fallout 4 Früchte tragen – und das tun sie.

Ich glaube für meinen Teil jedoch, dass es sich hierbei um Absicht handelt. Schon im Vorfeld hatte Bethesda angekündigt (via fallout.bethesda.net ), Fallout 4 im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Spieler sollen 2023 den vierten Ableger der Reihe in 4k und mit 60 FPS zocken können, wenn das Next-Gen-Update veröffentlicht wurde.

Eine geheime Änderung, die sicherlich niemand erwartet hätte , denn die Entwickler hatten in ihren Patch Notes (via fallout.bethesda.net ) nichts davon erwähnt. Ich habe diese sogar dreimal durchgelesen und nichts dazu gefunden. Ein Fehler oder doch Absicht? Nun, beides lässt sich nicht ausschließen und ohne eine Bestätigung der Entwickler können wir nur mutmaßen.

Ich wollte meine Vermutung nicht aussprechen, um nicht schlussendlich enttäuscht zu werden, deshalb lud ich eine öffentliche Welt und loggte mich ein. In West Tek angekommen, bewegte ich meinen Spieler und gleich im ersten Moment warf ich meinen Controller aufs Sofa. Ich konnte nicht realisieren, dass ich Fallout 76 sehe – in 60 FPS.

Bethesda ist immer für eine Überraschung zu haben , denn die Entwickler veröffentlichten am 20. Juni ihr neuestes Update „Wenn die Sterne günstig stehen“ . Das Update brachte nicht nur neue Bosse, Waffen und Events mit sich, sondern auch einige „Quality of Life“-Verbesserungen.

Das Einzige, was mich und einige andere Spieler gestört hat, ist die Performance des Spiels. Die gelieferten 30 FPS waren nicht nur hässlich, sondern störten oft das Erlebnis in Fallout 76. Dadurch konnte ich weder das Spiel genießen noch beschwerdefrei zocken, denn schon nach 2-3 Stunden Grind bekam ich immer Kopfschmerzen.

Ihr findet Fallout 76 großartig, doch die FPS sorgen bei euch genauso wie bei mir für Kopfschmerzen? Dann kann ich euch beruhigen, denn diese Zeiten sind für die Next-Gen-Konsolen vorbei. Schmeißt also eure Konsolen an und wandert ab jetzt mit herrlichen 60 FPS durch das Ödland.

