Im nächsten großen Update „Steel Dawn“ von Fallout 76 kommt die Stählerne Bruderschaft zurück nach Appalachia. Für MeinMMO-Autor Benedict Grothaus ist das ein Grund, sich zu freuen, denn für ihn ist es das beste, was dem Spiel passieren kann. Zumindest bis jetzt.

Das Winter-Update für Fallout 76 heißt Stählerne Dämmerung (engl. „Steel Dawn“) und soll im Dezember erscheinen. Damit folgt es dem großen One Wasteland, das sich darauf fokussierte, den Einstieg ins Spiel für neue Spieler und Gruppen besser zu machen.

Wo allerdings One Wasteland vor allem am Gameplay schraubte, fokussiert sich Steel Dawn insbesondere auf die Story. Denn mit dem Update kehrt die Stählerne Bruderschaft zurück nach Appalachia. Oder genauer: Nach dem Tod der ursprünglichen Mitglieder dort will sie erneut Fuß fassen.

Für alle, die wie ich in die Story des Franchise vernarrt sind, ist das eine großartige Nachricht. Denn die Bruderschaft ist eine der bekannteste und möglicherweise sogar wichtigsten Fraktionen der gesamten Story von Fallout.

Ritter, Paladine und Älteste – Ein religiöser Orden im Ödland

Wer ist die Stählerne Bruderschaft? Ursprünglich entstand der Orden kurz nach dem Fall der Bomben, dem schrecklichsten Tag der Geschichte und dem Untergang der Welt. Die Mitglieder sind ehemalige Soldaten, die unter Captain Roger Maxson dienten.

Arthur ist Roger Maxsons Nachfahre und führt in Fallout 4 die Bruderschaft an. Bildquelle: Fallout Wiki.

Nachdem Maxson jedoch herausgefunden hatte, welche teilweise menschenverachtenden Experimente die US-Regierung so absegnet, sagte er sich von ihr los – Und gründete die Stählerne Bruderschaft.

Dazu orientiert sie sich an einer archaischen Struktur von Rittern, Paladinen, Gelehrten und Ältesten, die nach strikter Hierarchie agieren. Nach Maxsons Tod werden dessen Lehren zu einer Art Credo, einem Kodex, dem die Bruderschaft zum größten Teil gläubig folgt.

Was bedeutet sie für die Story von Fallout? Die Aufgabe der Bruderschaft ist es, das Wissen der Menschheit aufzubewahren und gleichzeitig darauf zu achten, dass sie nicht in falsche Hände gerät. Die Mitglieder wollen verhindern, dass sich ein Atomkrieg wiederholt oder die Technologie der Menschen im großen Stil gegen sie verwendet wird.

Ein zweiter „Bombs Drop Day“ soll um jeden Preis verhindert werden.

Dazu hat die Bruderschaft überall in den USA einzelne Kapitel mit schwer gerüsteten Mitgliedern und den mitunter besten Waffen und Rüstungen, die es im Nachkriegs-Ödland so gibt. Fast überall agieren die Ritter, um sicherzustellen, dass das Wissen bewahrt wird.

Sie grenzen sich dabei bewusst von der Regierung ab, um zu verhindern, dass ein Politiker aus einem Vault kommt und sofort wieder den Befehl über die Soldaten übernimmt. Sonst könnte eine nukleare Katastrophe zu schnell ein zweites Mal befohlen werden.

Die ganze Story von Fallout – Naja, fast …

Warum ist die Bruderschaft das beste, was passieren kann? Die Bruderschaft ist in jedem Spiel der Reihe vertreten und spielt immer eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Stets kann man als Spieler mit ihr interagieren und sich meist sogar auf ihre Seite stellen.

Nachdem in Wastelanders die lang ersehnten NPCs nach Fallout 76 kamen, erscheinen mit der Bruderschaft nun einige der wichtigsten Figuren der ganzen Geschichte. Obwohl die Bruderschaft verhältnismäßig wenige Mitglieder hat, hat sie ein so enormes Wissen und Feuerkraft, dass selbst größere Organisationen sich eher nicht mit ihnen anlegen wollen.

Die Stählerne Bruderschaft ist bekannt für den Einsatz von Powerrüstungen und schweren Waffen.

Fallout 76 bekommt damit einige der wichtigsten NPCs, die man sich vorstellen kann. Über sie könnt ihr erfahren, wie die Vergangenheit der Bruderschaft aussieht, bevor sie in den vorher erschienenen Teilen überhaupt so mächtig wurde.

Das alles verleiht dem Spiel noch mehr Tiefe und ich persönlich freue mich wahnsinnig darauf. Ich bin jemand, der sich gerne in der Story von Spielen verliert und Fallout bietet da mehr, als Fallout 76 bisher ausgeschöpft hat. Die Bruderschaft ist der beste Schritt tiefer in diese unerforschte Materie.

Was bedeutet die Bruderschaft für Fallout 76? Fallout 76 spielt vor allen anderen Fallout-Teilen. Das bedeutet, dass wir hier die Ursprünge der Reihe erforschen und möglicherweise sogar fehlende Verbindungen in der Story herstellen können.

Im Falle der Bruderschaft heißt das, dass wir erster Hand miterleben können, wie eine der wichtigsten Fraktionen des ganzen Spiels zu seiner Macht kommt. Möglicherweise helfen wir sogar dabei, schließlich haben wir zuvor schon im ATLAS-Event dafür gesorgt, dass die ankommenden Ritter und Paladine einen befestigten Stützpunkt vorfinden.

Als Ruf-Fraktion wie die Siedler und Raider werden sie vorerst zwar nicht kommen, dafür als prominente NPCs, die Story-Quests und Belohnungen anbieten.

Steel Dawn und die Zukunft von Fallout 76

Was steckt alles in Steel Dawn? Das kommende Update bringt nicht nur die Bruderschaft an sich, sondern auch etliche weitere Features und Inhalte. Bekannt sind bereits:

C.A.M.P.-Unterschlüpfe, eure eigenen Vaults, die ihr ausstatten könnt

neue Quests

weitere Waffen und Rüstungen

ein neuer Season Pass

Im Interview mit Project Lead Jeff Gardiner und Lead Quest Designer Brianna Schneider habe ich ein wenig mehr über den aktuellen Zustand von Fallout 76 und die Zukunft erfahren. Die Rückkehr der Bruderschaft ist noch längst nicht alles und es gibt schon Pläne für 2021/22. Hier findet ihr das vollständige Interview zu One Wasteland und Steel Dawn:

Chef verspricht: Fallout 76 wird ab jetzt immer besser – So soll’s funktionieren

Warum ist das Update so wichtig? Wie schon das Vorbild One Tamriel aus The Elder Scrolls Online könnte das aktuelle Update One Wasteland der Wendepunkt für Fallout 76 werden. Die Chancen stehen gut und Steel Dawn ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung.

In unserem MeinMMO-Podcast spreche ich zusammen mit Redakteurin Leya Jankowski und Fallout-Fan Michael Graf von der GameStar unter anderem genau über die Bruderschaft und den Status von Fallout 76. Der Podcast erscheint am 4. November und ihr findet ihn auf Spotify, iTunes und als News auf unserer Podcast-Seite hier auf MeinMMO.