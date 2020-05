Entwickler Bethesda hat die Pläne für das Survival-MMO Fallout 76 im Jahr 2020 geteilt. Die Roadmap gibt dabei Einblicke in 3 größere Updates und ein Season-System. Das Highlight findet dabei im Winter statt.

Was passiert 2020 in Fallout 76? Im April erschien das große Wastelanders-Update und machte das Spiel endlich zu dem, was es von Anfang an hätte sein sollen. Viele Spieler warteten nun interessiert darauf, wie es im Rest des Jahres weitergehen würde.

Bethesda hat auf diese Frage nun eine passende Antwort in Form einer Roadmap für 2020.

Teil der Roadmap sind 3 größere Updates, die gleichzeitig auch jeweils eine neue Season starten. Die Season wiederum bietet euch die Möglichkeit, tägliche Aufgaben zu erledigen, mit denen sich neue Items und kosmetische Gegenstände freispielen lassen.

Was ist das Highlight? Die Fans von Fallout dürfen sich über die Rückkehr der Stählernen Bruderschaft freuen. Dabei handelt es sich um eine Art Ritter-Orden, der eine lange Tradition in der Fallout-Reihe und dort bereits einen legendären Status erreicht hat. Die Fraktion bekam 2004 sogar ein eigenes Fallout-Spiel für PlayStation 2 und die Xbox.

Überreste der Stählernen Bruderschaft gibt es auch in Fallout 76 noch, allerdings nur in Form von Leichen. Sie wird erneut zusammen mit neuen NPCs im Winter 2020 ins Spiel kommen.

So sieht die Roadmap von Fallout 76 für 2020 aus.

Neues Fortschrittssystem durch Seasons

Was steckt hinter den Seasons? Mit Update 20 wird die erste Season eingeführt. Dabei werden alle Spieler Zugriff einen einheitlichen Fortschrittspfad bekommen.

Dieser Pfad ist wie ein Spielbrett aufgebaut und bietet euch 100 Ränge. Über den Abschluss Challenges sammelt ihr die S.C.O.R.E-Punkte, die euch auf dem Spielbrett voranbringen.

Als Belohnungen gibt es:

einzigartige Outfits

Gegenstände für euer C.A.M.P.

Waffen-Skins oder Powerrüstungs-Lackierung

Verbrauchsgegenstände

Skill-Karten-Pakete

Atome

Spielwährung wie Legendär-Scheine, Kronkorken oder Goldbarren

So sieht das Spielbrett der Season 1 in Fallout 76 aus.

Wie bekommt man S.C.O.R.E-Punkte? Den Fortschritt im Belohnungspfad erspielt ihr euch über tägliche und wöchentliche Challenges, aber auch über das Sammeln von EP und öffentlichen Events.

Die täglichen und wöchentlichen Challenges sollen jedoch angepasst werden, damit sie besser durch das normale Spielen von Fallout 76 erledigt werden können.

Kann man sich Vorteile kaufen? Wer später zu einer Season dazu kommt, soll die Möglichkeit bekommen, im Season-Pass aufzuholen. Darum kann man sich einen Rang für 150 Atome (etwa 1,50 Euro, wobei man beim Kauf von vielen Atomen Rabatte bekommt) freischalten.

Diese Funktion wird jedoch in den ersten zwei Wochen der Season deaktiviert sein.

Spieler sollen zudem zur Endbelohnung einer Season kommen können, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Ein Rangaufstieg soll etwa 1 bis 2 Stunden Spielzeit benötigen, der ganze Pass braucht also zwischen 100 und 200 Spielstunden.

Captain-Cosmos-Skin für eure Powerrüstung – Eine Belohnung aus Season 1.

Ein Update mit jeder neuen Season

Was bringen die kommenden Updates? Jeweils im Sommer, Herbst und Winter soll zusammen mit dem Start einer Season ein neues Update erscheinen. Für die Zeit zwischen den Patches sind zudem einige zurückkehrende Events geplant.

Mit Update 20 im Sommer erscheinen:

Legendäre Perks

Öffentliche Teams

Ein neues Legendärer-Boss-Event

Im Herbst geht es dann weiter mit einer brandneuen Quest-Reihe und Anpassungen bei den täglichen Operationen.

Das Highlight jedoch steht im Winter bevor.

Die Stählerne Bruderschaft in Fallout 76.

Was passiert im Winter-Update? Zum Ende des Jahres steht ein großer Patch bevor, der die Stählerne Bruderschaft zurückbringt. Mit ihr kommen:

Neue NPCs

Neue Quests

Neue Begleiter

Neue wiederholbare Missionen

bereits zuvor versprochene Skill-Loadouts

und C.A.M.P.-Unterschlüpfe ins Spiel.

Es scheint das nächste richtig große Update für Fallout 76 zu werden.

Fallout 76 kostenlos: Falls ihr Fallout 76 selber ausprobieren und euch das neue Update anschauen möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. An diesem Wochenende könnt ihr das Survival-MMO auf Steam kostenlos ausprobieren. In diesem Zeitraum gibt es sogar doppelte Erfahrungspunkte abzugreifen.