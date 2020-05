Bethesda hat angekündigt, dass Fallout 76 am kommenden Wochenende, vom 14. Mai bis zum 18. Mai, kostenlos spielbar sein wird. Zugleich findet ein Event für doppelte Erfahrungspunkte statt. Der ideale Zeitpunkt für jeden, einzusteigen.

Warum lohnt sich das Wochenende doppelt? Während des Free-Weekends in Fallout 76 könnt ihr zugleich kostenlos die ganzen neuen Inhalte des Wastelanders-Updates testen.

Das Update selbst hat Fallout 76 von Grund auf verändert und es zu dem Spiel gemacht, das es von Anfang an hätte sein sollen.

Außerdem erhaltet ihr laut des Community-Kalenders gleichzeitig mit dem Free-Weekend doppelte Erfahrungspunkte in Fallout 76. Ihr habt also die Möglichkeit, in Wastelanders einzusteigen und gleich ordentlich zu leveln, um auch etliche der neuen Features zu testen.

Wann kann ich kostenlos spielen? Das kostenlose Wochenende beginnt am Donnerstag, den 14. Mai (heute) um 18:00 Uhr deutscher Zeit, und endet am Montag, den 18. Mai, ebenfalls um 18:00 Uhr.

Checklist für das Free-Weekend – Diese 7 Dinge solltet ihr tun

Was sollte ich mir ansehen? Wenn ihr neu in Fallout 76 seid und mit dem Free-Weekend reinschnuppern wollt, könnten die ganzen Inhalte etwas verwirrend sein. MeinMMO-Fallout-Experte Benedict Grothaus hat deswegen eine Checklist für euch vorbereitet mit Dingen, die ihr euch am Wochenende ansehen solltet:

spielt die einführende Quest von Duchess im Wayward – das ist eine einmalige Erfahrung

baut euch ein eigenes Camp oder bittet die Architektin Stomatome aus der MeinMMO-Community um Hilfe

ladet einen der neuen Begleiter in euer Camp ein und lernt ihn kennen – vielleicht entwickelt sich ja mehr daraus?

erkundet mindestens den Wald und Ash Heap – das sind wirklich hübsche Gebiete direkt zu Beginn

besucht das Horror-Hotel – aber schlaft dort lieber nicht

schließt euch mit anderen Spielern zusammen und erledigt öffentliche Events für tollen Loot

besucht die Siedler und die Raider und macht euch ein Bild von den tollen NPCs, die es nun gibt

Zum Aufwärmen hier der offizielle Trailer von Wastelanders.

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr sogar die neue Questreihe von Wastelanders durchspielen. An deren Ende müsst ihr euch allerdings für eine der Fraktionen entscheiden. Wenn ihr nicht sicher seid, ob Raider oder Siedler zu euch passen, macht hier den Test:

Siedler oder Raider – Welche Fraktion in Fallout 76 passt am besten zu dir?

Was bietet Wastelanders noch? Wenn euch das kostenlose Wochenende gefallen hat, bietet Fallout 76 mit Wastelanders noch deutlich mehr. Mit etwas höherer Stufe könnt ihr euch gefährlichen Gegnern wie dem neuen Wendigokoloss stellen oder ihr sammelt Ruf bei den Fraktionen für tolle Belohnungen.

Das sind allerdings Dinge, die ihr als neue Spieler in nur vier kostenlosen Tagen nicht erreichen werdet – außer, ihr habt tatkräftige Hilfe von anderen Spielern und spielt das ganze Wochenende.

Wenn ihr die Zeit lieber nutzen wollt, um euch in das Survival-MMO zu verlieben, besucht die vier Orte mit dem schönsten Ausblick in Fallout 76. Vielleicht locken sie euch ja nach Appalachia.