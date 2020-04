Wenn ihr neu in Fallout 76 seid, schlaft auf keinen Fall in diesem Hotel

Mit dem Wastelander-Update und der Rückkehr von Menschen nach Appalachia gibt es auch neue Geheimnisse und Gefahren in Fallout 76 zu entdecken. Eine davon tarnt sich als harmloses Hotel, in das ihr als Neuling lieber nicht gehen solltet.

Was ist das für ein Hotel? Es geht um das „Bed & Breakfast am Berg“ direkt westlich von Foundation in Savage Divide. Dieses beschauliche Hotel mit der freundliche, gelben Fassade hat seit dem Auftauchen der NPCs im neuen Wastelanders-Update neue Besitzer bekommen.

Der rote Kreis zeigt den Standort des Hotels, der grüne Kreis ist Foundation, das Lager der neuen Fraktion der Siedler.

Im Hotel selbst findet ihr einige nützliche Gegenstände wie Waffen, Munition und sogar einen knackbaren Tresor mit weiteren Items. Es stört die Besitzer nicht, wenn ihr euch einfach bedient.

Das ältere Pärchen Hubert und Julette verwalten das Bed & Breakfast und bieten euch Infos sowie Zimmer an – für günstige 5 Kornkorken. Dafür erhaltet ihr einen Schlüssel, um eine der verschlossenen Türen oben aufzusperren und euch auszuruhen.

Schickes Hotel wird zur Todesfalle

Das passiert, wenn ihr schlaft: Ab hier wird es gefährlich. Solltet ihr euch dazu entscheiden, ein Nickerchen zu machen, um euch etwa den „Ausgeruht“-Bonus zu holen, werdet ihr im Schlaf überrascht.

Julette vermietet euch ein Zimmer – aber das ist eine Falle.

Während ihr schlummert, werdet ihr schon direkt beim ins Bett gehen eine Tür schnappen hören und kurze Zeit später einige gedämpfte Stimmen vor eurem Zimmer. Die Stimmen bereden, dass „sie“ (also ihr) bereits schlafen und nichts bemerken.

Tut ihr nichts weiter, werden kurze Zeit später drei Kannibalen in euren Raum stürmen. Bewegt ihr euch, zögern sie und hören eure Bewegungen, kommen aber kurz darauf dennoch hinein.

Wie hart ist das? Die drei Raider haben ordentlich starke Rüstungen, Lebenspunkte und Waffen dabei. Habt ihr noch keine allzu hohe Stufe erreicht und tragt selbst stärkere Waffen, können sie euch ganz schön einheizen.

Ich habe den Selbstversuch gemacht und mich mit einem Stufe-8-Charakter in die Gefahr begeben. Da ich bereits wusste, was auf mich zukommt, war ich einigermaßen vorbereitet – dennoch kostete es mich fast 120 Schuss aus einer Impro-Pistole (Stufe 5) sowie fünf Stimpaks. Mengen, die Neulinge in der Regel nicht über haben.

Neue Spieler sollten dieses Hotel also unbedingt meiden – genau wie einige gefährliche Camps von anderen Spielern.

Das steckt hinter dem Hotel

Besitzt ihr im S.P.E.C.I.A.L.-Wert Wahrnehmung („Perception“) mindestens 12 Punkte, könnt ihr bei Julette einen Skill-Check schaffen. Ihr fragt sie dann, warum sie so nervös ist und sie antwortet.

Offenbar werden Julette und Hubert als Geiseln gehalten und sollen arglosen Wanderern eine Falle stellen. Schafft ihr den Skill-Check, wird Julette euch verraten, dass sich Kannibalen im Keller befinden.

Eine bis dahin verschlossene Tür kann dann geöffnet werden, sodass ihr die Kannibalen überfallt. Diese Tür öffnet sich auch später, wenn ihr dem „normalen“ Verlauf folgt.

Horror-Szenen im beschaulichen Hotel

Nachdem ihr die Kannibalen getötet habt, könnt ihr euch im Keller des Gebäudes umsehen. Dort haben die drei „Gourmets“ wohl ihre Mahlzeiten zubereitet: Auf einem Tisch liegt eine blutige Siedler-Leiche mit einem Hackbeil daneben, an der sie gerade gewerkelt haben.

An der Wand hängen drei weitere Opfer geköpft an Fleischerhaken von der Decke. Ihre Köpfe liegen in der Wanne unter ihnen, wobei die Wanne wohl dazu dient, sie ausbluten zu lassen wie geschlachtete Schweine.

Besonders diese Leichen zeigen: Das Ödland ist ein gefährlicher Ort und es gibt allerorts ziemlich kaputte Menschen. Dieser Raum könnte gut und gerne von Hannibal Lecter persönlich inszeniert worden sein und das ganze Hotel schlägt sogar noch die schaurigsten Orte, die es bisher in Fallout 76 gab.