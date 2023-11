Neues Spiel verbindet MMORPG mit Survival, setzt voll auf PvE, soll 2024 erscheinen

Das Survival-MMORPG Pioner hat große Ideen, die eigentlich 2023 noch spielbar sein sollten. Jetzt kündigt das Studio hinter dem Projekt eine Verschiebung an: 2024 soll Pioner endlich erscheinen.

Was ist das für ein Spiel?

Pioner ist ein Survival-Spiel, das auch ein MMORPG sein will. Bereits 2020 wurde es angekündigt und sah damals schon vielversprechend aus. Das Spiel soll für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.

Das Survival-Game nimmt sich viele Anleihen der beliebten STALKER-Reihe: ihr spielt auf einer sowjetischen Insel mit geheimen Forschungsstationen, die ihr erkunden sollt. Die größten Gefahren sind Anomalien und Mutanten.

Über die Jahre wurde es um das ambitionierte Indie-Projekt dann recht still, aber immerhin gab es 2023 neues Gameplay zu sehen und die Info, dass Pioner voll auf PvE setzt.

Das macht Pioner aus: Der Fokus des Spiels liegt auf der Welt und der Erkundung. Die Insel ist vom Festland abgeschnitten, es gibt aber etliche Siedlungen und Forschungsstationen, die ihr entdecken könnt. Außerdem gibt es verschiedene Zonen, die mehr oder weniger gefährlich sind. In einigen Zonen soll auch PvP möglich sein.

Wie in einem RPG gibt es in Pioner Quests und Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt. Außerdem gibt es Clans, also Gilden, und besonders knackige Gegner in den härteren Gebieten – offenbar so etwas wie Bosse.

Zu den Survival-Aspekten gehört vor allem das Crafting-System, mit dem ihr unter anderem Waffen modifizieren könnt. Ansonsten dürfte sich das Überleben stark an STALKER orientieren, wo es vor allem darum geht, gegen Strahlung und mutierte Gegner zu überleben oder bestimmte Orte zu meiden.

Neues Gameplay 2023, Release-Verschiebung auf 2024

Seit der Ankündigung 2020 ist es um Pioner recht ruhig geworden. Öffentliche Tests oder Betas gab es bisher nicht, zumindest nicht für die breite Masse. Die Entwicklung hat sich offenbar etwas gezogen, zumal es 2023 nur ein größeres Update zum Spiel gab.

Allerdings hat das Studio seit der Ankündigung schon eine vorzeigbare Website erschaffen, mit vielen Infos zum Spiel. Zumindest Lebenszeichen gibt es also noch, ein solches Projekt für ein Indie-Team kostet aber Zeit.

In der neusten Meldung erklären die Entwickler, dass das Spiel frühstens 2024 erscheinen wird. Ein Datum oder einen engeren Zeitraum gibt es nicht, sodass jeder Zeitpunkt möglich wäre. Mit Blick auf die Vergangenheit und andere Projekte gehen wir aber eher von Herbst oder Winter aus, vermutlich wird es bis zu einem 1.0-Release noch dauern.

Der Hype rund um Pioner ist ebenfalls noch überschaubar, wohl auch deswegen, weil es kaum Infos und Werbung dazu gibt. Anders ist es etwa bei The Day Before, einem Konkurrenten, der bald erscheinen soll – woran allerdings viele nicht glauben:

Ein neues Survival-MMO mit Zombies startet bald auf Steam: Viele zweifeln noch immer, ob es echt ist