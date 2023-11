Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie Valheim in hübsch, startet Closed Beta – So macht ihr mit

Bald startet eine Closed-Beta für ein kommendes Survival-Spiel, in dem ihr das gefährliche Leben eines Wikingers lebt. Wir zeigen euch, wie ihr euch für den Test anmeldet.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel heißt ASKA und ist ein Survival-Spiel auf Steam, das bis zu 4 Spieler gemeinsam spielen können. ASKA spielt in einem Wikinger-Setting, in dem ihr eurer eigenes Dorf errichten und die Dorfbewohner befehligen müsst.

Zudem reist ihr mit eurem Wikingerschiff durch eine prozedural generierte Welt und sammelt Ressourcen, um euer Dorf auf eine Bedrohung vorzubereiten, die sich im Winter anbahnt.

Am 23. November startet ASKA eine Closed Beta, für die ihr euch über den Discord-Server der Entwickler anmelden könnt.

Entwickelt wird ASKA von Sand Sailor Studio. Einen Trailer zu dem Survival-Spiel seht ihr hier:

Survival-Spiel mit Wikinger-Fokus

Was bietet ASKA spielerisch? In ASKA dreht sich alles um das Leben eines Wikingers. Dazu gehören die alltäglichen und genretypischen Aufgaben wie das Jagen und Fischen, das Sammeln von Ressourcen sowie das Craften von Gegenständen. Obendrein könnt ihr Häuser, Werkstätten, Höfe und Burgen, aber auch Verteidigungsanlagen errichten.

Natürlich gehört zum Lebens eines echten Wikingers auch das Reisen in ferne Länder, weshalb ihr in ASKA euer eigenes Wikingerschiff steuern könnt. Dieses soll zudem individuell veränderbar sein. Auf dem Discord-Server des Spiels heißt es zusätzlich, dass ihr euch in einen Raben verwandeln und auf diese Art die Map fliegend erkunden könnt.

Habt ihr ein neues Land erreicht, könnt ihr dort Außenposten und Versorgungslinien errichten, die eure Siedlungen mit Ressourcen versorgen. Auch den Dorfbewohnern eurer Siedlungen könnt ihr verschiedene Aufgaben zuteilen, damit diese euren Stamm unterstützen. Ebenso könnt ihr Wölfe zähmen und sie zu euren treuen Begleitern machen.

Erschwert wird euer Überleben in ASKA von einem dynamischen Wettersystem mit unterschiedlichen Jahreszeiten und mystischen Gegnern. Um dennoch eine Chance zu haben, könnt ihr Fähigkeiten und Kräfte erlernen. Außerdem ist es möglich, Angriffskombinationen mit verschiedenen Nahkampfwaffen auszuführen und einen Bogen zu nutzen oder gegnerischen Angriffen auszuweichen.

ASKA: Closed Beta im November – So macht ihr mit

Wann läuft die Beta von ASKA? Die Closed Beta von ASKA startet am 23. November 2023 und endet am darauffolgenden 3. Dezember.

Wichtig: Die Anmeldung für die Closed Beta endet am 21. November um 00:00 Uhr!

Wie nehme ich an der Beta teil? Um an der Closed Beta von ASKA teilzunehmen, müsst ihr dem offiziellen Discord-Server des Spiels beitreten. Anschließend müsst ihr einige kurze Schritte wie das Akzeptieren der Regeln ausführen und könnt dann den Channel closed-beta sehen. In dem Kanal findet ihr dann einen Link zu einem Formular, das ihr ebenfalls ausfüllen müsst.

In dem Formular werdet ihr beispielsweise nach euren Lieblingsspielen und Genres gefragt, aber auch, ob ihr ASKA alleine oder mit Freunden spielen wollt. In dem Fall könnt ihr die Mail von Freunden eingeben, die dann unter Umständen ebenfalls eingeladen werden.

Hier geht es zu dem Discord-Server von ASKA

Hier geht es zum Anmelde-Formular via Google Formulare

Mit dem Abschließen der Anmeldung habt ihr allerdings keine Garantie, auch wirklich an der Closed Beta teilzunehmen. Anhand der Formulare entscheiden die Entwickler selbst, wer eine Einladung erhält. Solltet ihr für die Closed Beta ausgewählt werden, erhaltet ihr einen Code per E-Mail.

Außerdem müsst ihr für die Teilnahme an der Closed Beta einen Geheimhaltungsvertrag (NDA) unterzeichnen, wozu ihr wiederum über 18 Jahre alt sein müsst. Das Aufnehmen und Streamen von Gameplay ist dementsprechend ebenfalls untersagt.