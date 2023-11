Steam: Enshrouded gibt Release-Datum bekannt – Survival-MMO aus Deutschland zeigt im Trailer, was euch im Januar erwartet

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was könnt ihr vom Early Access erwarten? Laut Keen Games wird Enshrouded in Bezug auf die Kernelemente des Gameplays bereits im Early Access ein umfassendes Erlebnis bieten. Das Studio plane, die Gameplay-Funktionen basierend auf dem Feedback der Community zu verbessern und zu erweitern. Die Welt von Enshrouded soll ebenfalls erheblich erweitert werden.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Keen Games präsentierte im Rahmen des Steam Next Fests eine Demo von Enshrouded, die besonders gut bei den Spielern ankam. Das Koop-Survival-MMO Enshrouded eroberte das Steam Next Fest im Oktober im Sturm. Das Spiel belegte den ersten Platz der meistgespielten Titel beim Steam Next Fest. Es zählt zu den meistgewünschten Spielen auf Steam.

Enshrouded ist ein aufregendes neues Survival-MMO, das derzeit in der Entwicklung des deutschen Studios Keen Games aus Frankfurt am Main steht. Nun veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer, mit dem sie das Release-Datum bekannt gaben.

Insert

You are going to send email to