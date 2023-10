Steam verrät die 50 meistgespielten neuen Titel beim Next Fest und ganz oben steht ein MMO aus Deutschland

Enshrouded ist ein neues Survival-MMO, das vom deutschen Studio Keen Games entwickelt wird. Im Spiel dreht sich viel um den Aufbau eigener Gebäude und Siedlungen, was an ein Minecraft mit realistischer Grafik erinnert. Im Rahmen des Steam Next Fests konnte eine Demo gespielt werden, die von vielen genutzt wurde.

Wie gut lief es für das Spiel? Im offiziellen Ranking von Valve belegt Enshrouded den ersten Platz der meistgespielten Titel beim Steam Next Fest. Im Fokus stand die Zahl der einzigartigen Nutzer, die sich in das Spiel eingeloggt haben.

Eine genaue Spielerzahl gibt es nicht, da Tracking-Seiten wie SteamDB die Nutzer bei einem solchen Event nicht erfassen. Allerdings befindet sich das Survival-MMO derzeit auf Platz 17 in der Wishlist und hat über 77.365 Follower.

Wann kann man Enshrouded spielen? Genau jetzt, denn die Demo des Spiels läuft noch bis zum 28. Oktober. Der offizielle Start für den Early Access soll noch 2023 stattfinden und der Release wird dann für 2024 angepeilt.

Was kann man in der Demo erleben? Eure erste Aufgabe im Spiel ist es, einen Flammenaltar zu errichten und die von Nebel umhüllten Schätze und Ruinen zu erkunden. Ihr könnt zudem Terraforming betreiben, bauen, kämpfen, erste Level aufsteigen und den Skill-Tree erkunden.

Vor allem das Bau-System macht einen richtig guten Eindruck: Ein neues Survival-Spiel auf Steam zeigt das Housing-System, von dem ich seit 10 Jahren träume.

Ein Rennspiel, das friedliche MMO der Journey-Macher und der neue Titel vom Siedler-Erfinder landen in den Top 10

Welche Spiele waren beim Next Fest noch beliebt? Hinter Enshrouded landete das Rennspiel Japanese Drift Master. Es erinnert ein wenig an Need for Speed, denn ihr könnt euer Auto tunen und damit eine offene Welt erkunden. Dort könnt ihr verschiedenen Rennen und natürlich auf Drifts fahren.

Auf Platz 3 landet Sky: Children of the Light. Dabei handelt es sich um ein friedliches MMO, das Wert auf die Zusammenarbeit zwischen den Spielern legt. Euch erwartet eine einzigartige, melancholische Atmosphäre. Wer sich dabei sofort an Journey erinnert fühlt, hat absolut recht, denn es kommt vom gleichen Entwicklerstudio.

In die Top 10 schaffte es auch Pioneers of Pagonia, das neue Aufbauspiel von Siedler-Erfinder Volker Wertich. Unsere Kollegen von der GameStar durften es bereits im August testen und bezeichnen es als das Aufbauspiel, das 2023 noch fehlt.

In der Demo könnt ihr die wichtigsten Funktionen ausprobieren und eine Siedlung sowie eigene Produktionsketten errichten. Das „neue Siedler“ soll bereits am 13. Dezember 2023 erscheinen.

Was sagt ihr zu den Spielen beim Steam Next Fest? Welche Titel waren eure Highlights?

Mehr zu Enshrouded selbst erfahrt ihr übrigens hier: Ein neues Survival-Spiel kommt auf Steam, will wie Minecraft für Erwachsene sein