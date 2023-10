Neues, knallhartes RPG ist Topseller auf Steam, doch etliche Spieler zeigen sich enttäuscht: „Viele Versprechen nicht gehalten.“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sind die größten Kritikpunkte? Zum einen schimpfen viele Spieler über die mittelmäßige Performance des Action-RPGs. Teilweise stürzt das Spiel direkt nach dem Start ab, andere klagen über Fehlermeldungen mitten im Spiel. Fehlerhafte Menüs und regelmäßige Framedrops sind ebenfalls an der Tagesordnung.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

CI Games präsentiert den neuen Lords of the Fallen – Gameplay Trailer

Mit dem Action-RPG „Lords of the Fallen“ wollten die Entwickler von Hexworks ein neues Souls-Like-Spiel herausbringen. Harte Kämpfe, gepaart mit einer düsteren Story und einer starken Multiplayer-Komponente.

Mit Lords of the Fallen ist ein neues RPG auf Steam gestartet. Doch bereits jetzt sind die Kritiken durchwachsen. Und das liegt laut Spieler vor allem daran, dass das Spiel etliche Versprechen nicht gehalten hat. Ein weiteres Problem ist mal wieder die schwache Performance.

Insert

You are going to send email to