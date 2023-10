Neues Spiel zu Star Trek startet auf Steam: Hat schon schweren Schaden im Warpkern

Nach mehr als 20 Jahren des Wartens kam am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, ein neues Strategie-Spiel zu Star Trek auf Steam. Die User-Reviews sind bereits kritisch, erste Test-Berichte auf Metacritic wirken durchwachsen. Auch unser Autor Schuhmann hat sich Star Trek: Infinite angeschaut und gibt roten Alarm.

Das ist die Situation: Selten klang ein Spiel auf dem Papier besser:

24 Jahre nach dem großartigen Strategie-Spiel „Star Trek: Birth of the Federation“ erscheint jetzt ein neues 4x-Strategiespiel zu Star Trek mit offizieller Lizenz, Picard auf dem Titelbild und allem.

Hinter dem Spiel würde auch noch Paradox als Publisher stehen, die großen Strategie-Spezialisten aus Schweden, die so viel Kompetenz und Erfahrung im Genre aufweisen wie sonst niemand.

Das Spiel würde dann noch auf Stellaris basieren, dem Meisterwerk, das Steam im SF-Bereich seit Jahren dominiert und das mittlerweile 19 DLCs und Erweiterungen bekommen hat, also extrem ausgereift ist.

Schwache 66 % auf Metacritic – Steam-Reviews sogar nur 55 % positiv

So läuft es jetzt in der Reaalität: Gar nicht gut.

Auf Steam hat das Spiel aktuell nur 55 % positive Bewertungen – ein „Ausgeglichen“: Das sind Spiele, die – hart gesagt – untergehen und in der Versenkung verschwinden.

Metacritic gibt dem Spiel 66 von 100 Punkten nach 13 Reviews – auch das klingt nach unterem Mittelmaß, einer 3- oder 4+. Die GameStar gab mit 73 % noch eine der besten Wertungen.

Laut Steam Tracker hatte das Spiel zum Release 5.500 Spieler in der Spitze, was auch nicht so wahnsinnig toll ist.

Was sind die guten Seite des Spiels? Star Trek: Infinite kombiniert das Gameplay von Stellaris mit dem tollen Universum von Star Trek, das viele lieben, und einer Idee aus „Europa Universalis IV“: Missionsbäume.

Missionsbäume geben dem Spiel Struktur.

Jedes der 4 Start-Völker hat spezielle Missionen, die eine klare Handlung vorgeben, dem Spieler auch Freiheiten gewähren. Während Stellaris grade Einsteiger oft orientierungslos zurücklässt, sieht man bei Star Trek: Infinite zu jeder Zeit, was das Spiel nun ungefähr von einem erwartet: Es gibt einen klaren roten Faden.

Mit der Föderation schaltet man etwa, wenn man genug Metall gesammelt hat, die Enterprise unter Picard frei. Mit der Enterprise kann man dann Missionen erfüllen und weitere Boni freischalten.

Ohnehin finden Fans von Star Trek viele Anspielungen in Events und Figuren auf die Serie: Spock, Data, Captain Janeway und Picard, sogar Commander Sisco lässt sich blicken.

Dazu viele bekannte Spezies aus der Serie: Nach Andorianern, Tellariten und Vulkaniern schließen sich normalerweise die Betazoiden als fünfte Rassen der Föderation an.

Star Trek: Infinite bricht mit gewohnter Formel von 4X-Spielen

Was sind die schlechten Seiten des Spiels? Star Trek: Infinite ist ein 4x-Spiel. Das steht für Erkunden (Explore), Erweitern (Expand), Ausbeuten (Exploit) und Auslöschen (Exterminate).

Normalerweise beginnen diese Spiele damit, dass man die ersten Stunden damit verbringt, die Umgebung zu erkunden und neue Städte oder Basen zu gründen, bis man auf den ersten Mitspieler trifft, dann pausiert die Erweiterung des eigenen Imperiums. Das Early Game ist vorbei und man beginnt mit dem Aufbauen der eigenen Städte und überlegt, wie man die Gegner übertrumpfen kann.

Das ist der natürliche Lauf jedes 4x-Spiels von Civilization VI über Stellaris bis hin zu Galactic Civilizations 4.

Bei Star Trek Infinite beginnt man schon mit einem relativ großen Reich, 4 Start-Planeten und sieht auch die 3 Gegner von Beginn an: Man grenzt als Föderation an Romulaner, Cardassianer und Klingonen.

Die 4 Völker.

Aber man hat auch ein riesiges Weltall in seinem Rücken, das man erkunden und erobern kann. Die kurze Phase, in der man normalerweise sein Reich ohne Gegenwehr erweitert, wird in Star Trek Infinite daher extrem gedehnt. Weil die Entwickler eine zu rasche Erweiterung verhindern wollen (durch einen Konstruktions-Schiff-Spam) wird eine künstliche Verknappung bei der Ressource „Einfluss“ eingeführt: Man erkundet also Gebiete, muss aber warten, bis man sie in Besitz nehmen kann, bis der notwendige langsam nachgewachsen ist.

Das führt zu einem langwierigen Early Game, das nie aufhört. Das ist für jeden 4x-Spieler erstmal eine ungewohnte Spielerfahrung. Beim Versuch, Star Trek nachzubilden, bricht Star Trek: Infinite mit den Konventionen, die im 4x-Genre funktionieren und es prägen.

Neben diesem Konventions-Bruch mangelt es Star Trek: Infinite vor allem an vielen „Quality of Life“-Verbesserungen:

So kann man nicht einfach zu Events oder Missionen springen, die einem das Logbuch anzeigt, sondern muss den Missions-Standort erst suchen, der manchmal sogar außerhalb des eigenen liegt. Gerade weil das eigene Herrschaftsgebiet so unüberschaubar ist, wird es mit der Zeit einfach mühsam, dem Spielverlauf zu folgen

Auch einzelne Missionen, die es erfordern, ein Wissenschaftsschiff und ein Militärschiff an genau dieselbe Stelle zu bringen, sind spätestens beim 3. Mal extrem lästig und hinterlassen kein gutes Spielgefühl

Schiffe zeigen zwar an, dass man sie aufwerten kann, aber das funktioniert alles nicht so toll

Das Aufnehmen von neuen Völkern in die Föderation wirkt mechanisch und wenig durchdacht. Auch dieser Aspekt des Spiels langweilt nach wenigen Minuten

Die Events sind schwer lesbar und fliegen am Spieler vorbei

Der Ausbau der Planeten ist ohnehin schon nicht die Stärke bei Stellaris. Das macht ein Spiel wie Galactic Civilizations 4 deutlich besser. Der Basenaufbau in Stark Trek: Infinite ähnelt stark dem von Stellaris, unterscheidet sich aber gerade genug, um zu nerven

Fazit: Star Trek: Infinite war auf dem Papier eine tolle Idee, in der Praxis wirkt das Produkt aber noch unreif und benötigt mehr Politur. Irgendwie scheinen die erzählerischen Grundbedingungen der Star Trek Lizenz, an die man sich offenbar gebunden fühlt, einen starken Spielfluss zu verhindern.

Es hätte schon gereicht, das Spiel einfach früher einsetzen zu lassen, um diesem Dilemma zu entgehen. Als 4x Spieler ist man es gewohnt, mit einer einzigen Basis und schwarzer Karte zu starten. Ein Start mit 20 Gebieten, 4 Basen und einem klaren Bild der strategischen Lage ist ungewohnt.

Paradox ist bekannt dafür, auch Spiele, die schwierig starten, in vielen Fällen noch zu verbessern. Daher besteht noch Hoffnung.

Pro Offizielle Lizenz zu Star Trek

Nach 24 Jahren ein neues SF-Strategie-Spiel zu Star Trek

Publisher besitzt tadellosen Ruf für Weiterentwicklung der Spiele

Stellaris als gutes Fundament Contra Lesbarkeit des Spiels ist schwierig

Komfort-Funktionen des Spiels unnötig schwach

Bricht mit etablierten Konventionen des 4X-Genres

Star Trek Lizenz geht auf Kosten des Spielspaßes

Wirkt wie ältere, schwächere Version eines großen Bruders

Star Trek: Infinite hat auch deshalb einen so schweren Start, weil das SF-Epos Stellaris klar als Vorlage dient und das Spiel mittlerweile nach Jahren der Verbesserung rund und ausgefeilt wirkt. Es heißt: Star Trek: Infinite sei im Wesentlich ein “Marken-Skin” für Stellaris.

Zudem gibt es für Stellaris eine gute Star-Trek-Mod (via steam). Mit dieser Mod vergleichen nun viele auf Steam das Spiel Star Trek: Infinite und sagen: Die Gratis-Fan-Mod schlägt das 30-€-Spiel um Längen.

Der Release-Zeitpunkt für Star Trek: Infinite könnte zudem ungünstig gewählt sein. Schon nächste Woche erscheint Galactic Civilizations IV in der “Supernova”-Edition auf Steam:

Ich unterjoche die Menschheit mit einer Bande rammelwütiger Weltraum-Karnickel