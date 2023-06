Ein neues Survival-Spiel kommt auf Steam, will wie Minecraft für Erwachsene sein, hat aber sein bestes Feature noch nicht gezeigt

Noch in diesem Jahr erscheint das neue Koop-Survival-RPG Enshrouded auf Steam. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat einen exklusiven Einblick in das Gameplay des Spiels bekommen. Erst jetzt versteht sie, was das Spiel so besonders macht und wie es sich von anderen Genre-Vertretern wie Valheim abhebt.

Als ich den ersten Trailer zum Survival-Game Enshrouded sah, dachte ich: Das sieht ja ganz cool aus. Aber warum sollte ich das spielen, wenn es gleichzeitig Valheim gibt? Auf den ersten Blick sehen sich die Spiele ziemlich ähnlich.

Meine Meinung über Enshrouded änderte sich, als ich ausführliches Alpha-Gameplay sehen konnte.

Das Entwicklerstudio von Enshrouded sitzt in Deutschland und heißt Keen Games. Ihr kennt sie vielleicht von Portal Knights. Das ist ein mittlerweile 7 Jahre altes Sandbox-Action-RPG, das eine lebhafte Community hat und oft für seine tolle Mischung aus Sandbox- und RPG-Elementen gelobt wird.

Diese Erfahrung, ein langlebiges Service-Spiel mit dem entsprechenden Community-Aufbau zu entwickeln, nimmt Keen Games mit und lässt sie in das viel erwachsenere Enshrouded einfließen.

Voxel-Spielwelt macht den Unterschied

Antony Christoulakes ist Mitgründer und derzeit Business Development Director bei Keen Games. Er besuchte unser Büro in München, um uns das Alpha-Gameplay von Enshrouded zu zeigen und uns mehr über das Spiel zu erzählen.

Etwas nervös führt uns Antony mit seinem Charakter durch die Spielwelt von Enshrouded. Viele Leute haben das neue Projekt von Keen Games noch nicht gesehen. Die ersten Tests sind noch für einen sehr kleinen Kreis.

Wir fangen an, wie man es von jedem Survival-Spiel kennt: Mit einem fast nackten Charakter werden wir in die Wildnis geworfen und müssen irgendwie überleben, während Monster uns an den Kragen wollen.

Bis dahin denke ich: Die Umgebung und die Grafik sind ganz nett, aber das Spiel sticht noch nicht besonders heraus. Das ändert sich, als wir zum Basenbau in der Gameplay-Präsentation kommen.

Während Antony von den Features erzählt und nebenbei an seinem Häuschen baut, werden meine Augen groß. In den Beschreibungstexten zu Enshrouded steht bereits, dass wir es hier mit einer Voxel-Umgebung zu tun haben. Was das letztendlich für das Gameplay von Enshrouded bedeutet, wird mir erst klar, als ich es sehe.

Was ist bedeutet Voxel? In Videospielen ist ein Voxel ein winziger Teil der Spielumgebung. Spiele, die Voxel-Technologie verwenden, haben oft eine blockartige Ästhetik, da ein Voxel wie ein kleiner Würfel aussieht. Das bekannteste Beispiel für ein Voxel-Spiel ist Minecraft.

Die Basis wird aus winzigen Teilen zusammengesetzt, wodurch eine unglaubliche Vielfalt entsteht. Aber auch in der Spielwelt von Enshrouded kann alles in seine Einzelteile zerlegt werden.

Bei der Ästhetik des Spiel habe ich bei den bisherigen Trailern nicht komplett begriffen, dass es eine Voxel-Spielwelt ist. Keen Games arbeitet hier mit einer eigenen Engine, um die Spielwelt so darstellen zu können.

Fokus liegt auf Kreativität und Community

Wie in Minecraft könnt ihr mit der Spielwelt machen, was ihr wollt. Das ist also alleine auch noch nichts Besonderes.

Das Ganze ist aber gepaart mit einer erwachsenen Umgebung und RPG-Elementen, in denen ihr etwa euren Charakter mit Skillpunkten und einem Talentbaum weiterentwickeln könnt.

Ihr habt eine Quest, bei der ihr Rohstoffe von einer Horde Banditen erbeuten müsst? Warum grabt ihr euch nicht einen Tunnel durch die Welt und raubt die Banditen hinterrücks aus? Das ist vielleicht bequemer als kämpfen.

Ihr seid im Herzen Kellerkinder und hasst die Sonne? Dann gründet einen Maulwurf-Clan und baut eure Basis im Untergrund.

Als wir über die Möglichkeiten sprechen, erklärt Antony, dass sie mit Enshrouded eine kreative Erfahrung bieten wollen. Man hofft, dass die Community sich schnell frei dreht und die Bausteine der Umgebung auf eine Art und Weise nutzt, die sich die Entwickler selbst kaum vorstellen können – auch auf die Gefahr hin, dass es so endet wie bei Zelda: Tears of the Kingdom:

Mehr zum Thema Nintendo wollte mit einem neuen Feature in Zelda die Kreativität der Spieler fördern, doch die bauen nur Penisse von Dariusz Müller

Man kann Enshrouded zwar alleine spielen, aber das Spiel ist stark auf Koop ausgelegt. Der Reiz liegt darin, gemeinsam etwas aufzubauen und sich gegenseitig zu helfen, eine coole Basis zu schaffen.

Enshrouded wird ein reines PvE-Spiel und die Survival-Elemente sollen harmlos sein. Essen zum Beispiel soll Buffs geben, aber das Hungern soll einen nicht direkt ins Jenseits befördern. Das Survival-Game ist mehr zum gemütlichen Feierabend-Zocken mit Freunden ausgelegt.

Stärke kommt in bisherigen Trailern nicht zum Ausdruck

Enshrouded könnte auf Steam genauso einschlagen wie Valheim, ohne Valheim zu kopieren. Laut Antony wurde das Spiel lange vor der Veröffentlichung von Valheim entwickelt.

Wie gut das Spiel letztendlich wirklich wird, ist nach einer einstündigen Alpha-Gameplay-Präsentation natürlich schwer zu sagen. Aber sie macht mich zumindest optimistisch, dass da ein cooles Survival-RPG auf uns zukommt, das euch gefallen dürfte, wenn ihr Spiele wie Minecraft, Stardew Valley, Conan Exiles oder Valheim mögt.

Es ist beeindruckend, wie glatt die Grafik des Spiels ist, obwohl es eine riesige Voxel-Welt mit wunderschönen Biomen hat. In der Präsentation gefiel mir besonders eine magisch angehauchte Untergrund-Höhle mit leuchtenden Pilzen. Die würde ich gerne für eine Pilz-Wohnung abbauen.

Ich kann euch nach dem Einblick, den ich bekommen habe, zumindest raten, Enshrouded auf eure Beobachtungsliste zu setzen und hoffen, dass es bald mehr Einblick in die Voxel-Spielwelt für euch gibt.