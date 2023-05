Nintendo wollte mit einem neuen Feature in Zelda die Kreativität der Spieler fördern, doch die bauen nur Penisse

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können Spieler ihre Kreativität mit einem neuen Feature frei ausleben… und damit Unfug anstellen.

Nintendo richtet sich mit Spielen gerne an ein jüngeres Publikum. Titel wie Mario, Pokémon oder Zelda sind größtenteils jugendfrei und können mit Ausnahmen auch in der Anwesenheit von Kindern gespielt werden.

Dazu zählt auch das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK). Das besitzt eine Altersfreigabe von 12 Jahren und kann dementsprechend auch von minderjährigem Publikum gespielt werden.

Doch dank eines neuen Features, mit dem Nintendo die Kreativität der Spieler anregen wollte, ist das Spiel nicht immer so jugendfrei wie gedacht – zumindest abhängig davon, wer spielt und was die Person mit den gegebenen Möglichkeiten anstellt.

In den sozialen Medien kursieren nun zahlreiche Posts, in denen Spieler statt eines atemberaubenden Konstrukts, dass ihnen beim Durchspielen des Spiels hilft, Penisse in den verschiedensten Größen bauen.

Was ist das für ein Feature? In Zelda: TotK hat Nintendo den Spielern die Möglichkeit gegeben, verschiedene Objekte wie Holzpfähle frei miteinander zu verbinden und so dann mechanische Konstrukte zu bauen.

Diese können dann zum Erkunden der Map, zum Lösen von Rätseln oder sogar zum Besiegen von Bossgegnern genutzt werden. Allerdings hält niemand die Spieler davon ab, ein Boot oder eine Kanone wie einen Penis aussehen zu lassen und diese gegebenenfalls sogar einer riesigen Holzfigur zwischen die Beine zu hängen (via Twitter).

Was haben die Spieler alles gebaut? Die Zelda-Spieler haben auf Twitter einige nicht ganz so jugendfreie Bauten geteilt, mit denen sie die Welt des Spiels unsicher machen. Den Anfang macht ein Boot, in der Form eines Penisses (via Twitter).

Ein anderer Spieler nutzt sein hammerartiges Konstrukt, um erfolgreich gegen einen einäugigen Bossgegner zu kämpfen (via YouTube). In den Kommentaren wird der Kampf mit den folgenden Worten beschrieben: „Ein einäugiges Monster benutzen, um ein einäugiges Monster zu besiegen.“

Und dann gibt es noch überdimensionale Figuren, die bei der Gartenpflege oder der Bewässerung der Landschaft helfen… oder so ähnlich.

Nintendo hat definitiv die Kreativität einiger Spieler angeregt und mit dem neuen Feature in gewisser Weise auch das erreicht, was sie damit wohl erreichen wollten – auch wenn die Bauten wahrscheinlich nicht ganz so aussehen, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.

Falls ihr in Zelda: TotK nicht nur Unfug treibt, gibt es auf der Map viel zu entdecken, dazu zählt auch der Untergrund. Wie ihr dort hingelangt, erfahrt ihr auf MeinMMO:

