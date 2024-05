Der Kochtopf wird zum Highlight in Zelda: Tears of the Kingdom, überrascht selbst die Entwickler

Eigentlich ist der mobile Kochtopf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dafür gedacht, dass Link sich auch unterwegs Gerichte zubereiten kann. Spieler hatten das Item in der Vergangenheit zum Bauen von Fahrzeugen genutzt. Selbst das Entwicklerteam hat nicht damit gerechnet, wie kreativ die Spieler werden.

Wie kann ein Kochtopf zum Autobauen benutzt werden? Tears of the Kingdom lässt Spielern nahezu grenzenlose Möglichkeiten, um ihr eigenes Fahrzeug, Fluggefährt oder Boot zu bauen. Selbst Items wie eine Waffe oder ein Kochtopf können zweckentfremdet werden, um für den Bau genutzt zu werden.

Dadurch lassen sich nützliche Fahrzeuge, aber auch absurde Gebilde bauen. Ein Beispiel: Spieler haben ihre kreative Ader genutzt, um Penisse zu bauen. In einer Präsentation auf der GDC 20204 zeigt der technische Leiter Takuhiro Dohta nun, welche verrückten Kombinationen sich die Spieler haben einfallen lassen:

Was gab es für kreative Ideen? Dohta verriet, dass Spieler ein gefrorenes Stück Fleisch unter ein Schild klemmten, um durch Hyrule zu surfen. Andere wiederum entdeckten, dass sich der Kochtopf als Achse für die Räder eines Fahrzeugs eignet.

Dadurch wird das Fahrzeug noch agiler und kann sich schneller auf dem Boden fortbewegen. Doha gibt zu, dass selbst das Team nicht gedacht habe, dass der Kochtopf für Fahrzeuge genutzt werden könne. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass solche Items zweckentfremdet werden können.

Doha zeigt, was in Tears of the Kingdom möglich ist

Welche Beispiele zeigt er noch? Ein Spieler hat wohl das Maximum an Gegenständen getestet, die miteinander verbunden werden können. Er klebte so viele Baumstämme aneinander, dass er selbst große Abgründe damit überwinden konnte.

Andere Bauwerke hatten eher Unterhaltungswert, als dass sie einen Nutzen hatten. Ein Spieler bastelte ein Mobiliar aus Krogs, die er dank eines Ventilators im Kreis drehen konnte. Andere befestigten eine explosive Tonne an ihrem Schild, was vermutlich kein gutes Ende nimmt.

In der Präsentation gibt es auch Beispiele, bei denen die Konstrukte plötzlich wie wild durch die Gegend buggen. Meistens sind sie unausgeglichen gebaut und führen zu noch mehr Chaos in Hyrule. Die Entwickler scherzen, dass sich die Welt „selbst zerstören würde, ohne dass Ganondorf gebraucht wird“.

