Ein stinknormaler Kochtopf aus Zelda: Tears of the Kingdom wird gerade zum Highlight vieler Spieler

Der Kochtopf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erfüllt eigentlich nur einen Zweck im Spiel: Link kann mit ihm leckere Gerichte kochen. Doch die Fans werden erfinderisch und verwenden das Teil als Modul für ihre Fahrzeuge. Dadurch ergibt sich ein entscheidender Vorteil gegenüber Fahrzeugen ohne Kochtopf.

Was für einen Sinn hat der Kochtopf? Die mobile Kochstelle besteht aus einer Feuerstelle und einer Pfanne. Wenn man sie in ein Fahrzeug verbaut, bleiben die beiden Bestandteile trotzdem miteinander verbunden und die Pfanne schwingt gemütlich über der Feuerstelle.

Dieses flexible Schwingen nutzen viele Spieler nun, um eine Art Kugelgelenk in ihre Fahrzeuge zu bauen. Die Fahrzeuge sind eine von vielen Fortbewegungsmöglichkeiten, um die offene Welt von Hyrule zu erkunden. Durch den Kochtopf kann das Fahrzeug die Stöße durch den holprigen Boden besser verarbeiten und sich noch besser im Gelände fortbewegen.

In einem Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch ansehen, was für ein unebenes Gelände auf Spieler wartet:

Wie sieht der Kochtopf in Aktion aus? In einem Beitrag auf Reddit zeigt User OneRunNoita, wie das Teil im Fahrzeug wirkt. Der Topf kann beispielsweise direkt zwischen dem Rad und der Plattform des Fahrzeugs befestigt werden und so die Fortbewegung geschmeidiger gestalten.

Das Basteln ist in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein wichtiger Bestandteil. Die Funktion senkt den Schwierigkeitsgrad des Spiels, da wir uns so neue Waffen und eben auch Fortbewegungsmittel basteln können. So entstehen tausende Kombinationen, die Fans erst einmal entdecken müssen. Dazu zählt eben auch der Kugelgelenk-Kochtopf.

Den passenden Clip dazu seht ihr hier:

Ein weiterer Spieler zeigt auf Twitter, wie die Fortbewegung mit sechs solcher Kochtöpfe aussieht. Das Fahrzeug wirkt so, als würde es über den Boden gleiten. Kein Hügel scheint dem Fahrzeug etwas anhaben zu können.

Normalerweise würde das Fahrzeug nämlich an größeren Hügeln hängen bleiben, was die Fahrgeschwindigkeit drosselt. Doch dank des Kochtopfes scheint selbst das steinige Gelände kein Problem mehr für Link zu sein! Solltet ihr also selbst so ein Fahrzeug basteln wollen, müsst ihr euch an Kapselautomaten mit der mobilen Kochstelle ausstatten lassen.

Die Fangemeinde ist von der mobilen Kochstelle begeistert

In der Kommentarspalte des Reddit-Beitrags schreibt User Arch3591, dass der Kochtopf eigentlich zu den unbeliebtesten Geräten aus der Kapselmaschine zählt. Doch er und viele andere User denken, dass das ungeliebte Gerät dadurch äußerst nützlich wird.

Möglicherweise haben die Entwickler sogar vorgesehen, dass der Kochtopf so verwendet werden kann. Doch die User glauben, dass bislang noch nicht das volle Potential ausgeschöpft wurde. Wir dürfen also gespannt sein, welche kreativen Bastelideen die Spieler noch haben werden.

