The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit Mai 2023 für die Nintendo Switch erschienen und wird von vielen als Meisterwerk gesehen – auf Metacritic hat es 95 %. Für die Journalistin Jasmine Gould-Wilson von Gamesradar entpuppte sich das Spiel aber als viel zu schwierig. Sie hatte aus Versehen den „Elden Ring“-Modus aktiviert.

Das war das Erlebnis der Spielerin: Auf Gamesradar schreibt die Journalistin, sie sei 40 Stunden lang in Zelda völlig verzweifelt:

Bosse haben sie mit einem einzigen Schlag gekillt

Sie spürte kaum Charakter-Fortschritt, ihr Link wurde einfach nicht stärker

Während jedem Bosskampf starb sie drei- bis fünfmal.

Sie musste ultra-vorsichtig spielen, Zelda fühlte sich für sie wie „Elden Ring“ an

Sie schreibt:

Als ich meinen Weg durch Frost Gleek ging, hatte ich kaum mehr als eine Handvoll Pfeile, einen Schild und eine rasch abnehmenden Willen, am Leben zu bleiben.

Spielerin wollte durch Abkürzung 30 Minuten sparen

Was hat sie falsch gemacht? Die Autorin hat gleich am Anfang des Spiels eine kreative Abkürzung genommen, ist einen Trampelpfad entlang und hat sich mit dem Gleiter den „Langen Weg“ gespart. Doch der hätte sie an einen Ort geführt, der ihr erstmal das Ausrüstungs-System erklärt hätte.

Sie sagt, sie dachte, sie wär clever und hätte sich mit der Abkürzung eine halbe Stunde Lauferei gespart und war so kreativ, wie das Spiel das wolle. Immerhin ermutige das neue Zelda die Spieler aggressiv dazu, „innovativ und abenteuerlustig“ zu sein. Also tat sie das und erhob sich, als das Spiel sagte „Geh Richtung Westen“ erstmal in die Lüfte und überflog die Berge.

Weil sie so aber das Seminar in „So rüste ich meine Items auf“ verpasste und sich gleich ins Getümmel stürzte, musste sie das Spiel 40 Stunden lang ohne die dafür vorgesehene Ausrüstung bestreiten.

Die Autorin redete sich ein, es werde schon noch besser – wenn sie „etwas weiter vorankommt“. Irgendwo in der Haupt-Story würde sie schon auf die „Great Fairies“ treffen, die sie aus anderen Zelda-Spielen kannte. Aber der Moment trat nie ein.

Wann ist ihr das ausgefallen? Erst nach 40 Stunden merkte die Journalistin den Grund all ihrer Probleme, als sie sich den Charakter eines Kollegen anschaute und dort aufgerüstete Rüstungs-Stücke erkannte.

Dann hab ich bemerkt, dass ich was Großes verpasst habe. Ich musste nicht weiter im Spiel vorangehen, ich musste zurückgehen.

Tja, manchmal ist es doch gut, mit dem Strom zu schwimmen.

Die meisten stehen auf das neue Zelda, es gibt aber einen großen Kritiker:

