Spieler vom neuen Zelda verzweifeln schon am Tutorial, weil sie stundenlang das Falsche tun

Das Tutorial vom neuen Zelda kann einige Stunden in Anspruch nehmen und dauert schnell einige Stunden länger, wenn ihr dabei das Falsche macht.

Das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) bietet eine große Map mit vielen Besonderheiten, die zu entdecken sind und jeder Menge Rätseln, die Spieler lösen können. Das Tutorial ist da keine Ausnahme und beschreitet einen ähnlichen Weg.

Während ihr mit Link, dem Protagonisten der Zelda-Reihe, die verschiedenen Features des Spiels kennenlernt und einen ersten Eindruck vom Gameplay bekommt, gibt es bereits im Tutorial die ein oder andere Ecke, die euch in die Irre führen oder euch auf eurem Pfad ablenken kann.

Warum verzweifeln Spieler im Tutorial? Auf Reddit sprechen einige Spieler über Aspekte, die ihnen im Tutorial Zeit kosteten.

Eine Nutzerin schreibt beispielsweise, sie habe noch Schwierigkeiten mit der Fähigkeit “Ultrahand”. Diese erlaubt es, verschiedene Objekte zu bewegen und sogar miteinander zu verbinden und kann beim Lösen von Rätseln oder beim Überqueren von Hindernissen helfen. Einige Zelda-Spieler zeigen sich auch davon begeistert, Penisse zu bauen.

Ein anderer Spieler ist an einer Eiswand verzweifelt, die er mit der im Tutorial verfügbaren Ausdauer nicht hochklettern konnte. Nach einiger Zeit erkannte er jedoch, dass einige Meter weiter ein Stück der Wand nicht vereist ist. Dort ist das Erklimmen der Wand kein Problem.

Wie viele Stunden frisst das Tutorial? Im Tutorial von Zelda: TotK könnt ihr durchaus einige Stunden verbringen. Ihr müsst auf der „Vergessenen Himmelsinsel“ vier Schreine finden und dazugehörige Rätsel lösen.

Beim Bewältigen der Schreine lernt ihr zudem das Kämpfen sowie die verschiedenen Fähigkeiten des Protagonisten kennen. Das nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch und kann selbst bei einem recht zügigen Spielstil 2,5 bis 3 Stunden dauern. Wenn ihr bei den Rätseln trödelt oder nicht auf Anhieb den richtigen Weg zu einem Schrein findet, kommt gut gerne eine weitere Stunden obendrauf.

Ebenso ist es möglich, 7 oder gar 10 Stunden im Tutorial zu verbringen, wenn ihr euch auf eurem Weg ablenken lasst. Schnell wird die verfolgte Aufgabe vergessen und hier und da die Himmelinsel erkundet oder mit den Fähigkeiten herumgespielt.

Kurz gesagt: Wenn ihr euch ablenken lasst und nicht das macht, was eure Aufgabe ist, dann vervielfältigt sich die Spielzeit des Tutorials. Davor warnt auch ein Nutzer auf Twitter, der Spielern in den ersten Stunden des Spiels rät, sich an das Quest-Log zu halten.

Generell ist es vorteilhaft, die Umgebung aufmerksam zu begutachten und den idealen Weg zu erkennen. Den Untergrund müsst ihr allerdings nicht suchen, denn wir zeigen euch, wie ihr dorthin gelangt:

Zelda Tears of the Kingdom: So gelangt ihr in den Untergrund