Nintendo berührt mit einer 2-minütigen Werbung die Herzen der Gamer – „Hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“

Nintendo hat mit einer Werbung zu dem neuen Zelda-Spiel die Herzen einiger Gamer berührt, weil sie das zeigen, was Videospiele für sie ausmacht.

Was ist das für eine Werbung? Am 12. Mai ist der Release von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Mit einer Werbung auf dem australischen YouTube-Kanal von Nintendo gelang es dem Unternehmen nun, einigen Gamern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Mit Tears of the Kingdom bringt Nintendo den heiß erwarteten Nachfolger zu dem Erfolgstitel „Breath of the Wild“, der auf der Nintendo Switch für haufenweise positive Schlagzeilen sorgte und einen extrem beeindruckenden 97er-Score auf der Review-Plattform Metacritic erhielt.

Was ist in der Werbung zu sehen? Zu Beginn der Werbung sehen wir einen erwachsenen Mann, der mit Hemd und Krawatte in einem Bus zur Arbeit fährt. Ihn zeichnet ein leerer und verlorener Blick aus, während im Hintergrund traurig wirkende Musik einsetzt.

Einige Sekunden später sehen wir, wie der Mann geschafft von der Arbeit nachhause kommt. Schon beim Eintreten in das Haus sowie beim Hinsetzen entflieht ihm ein erschöpftes Atmen. Er wirkt energielos, doch dann fällt sein Blick auf das neue Zelda-Spiel, das auf seinem Tisch liegt.

Er schmeißt die Switch an, nimmt den Controller in die Hand und bereits in der nächsten Szene hat er ein Lächel im Gesicht, während er die Open-World des Spiels erkundet.

Der Abend verstreicht und der Mann hat sichtlich Spaß an dem Videospiel. Am nächsten Tag ist er erneut mit dem Bus auf dem Weg zu Arbeit, diesmal allerdings ohne trostlosen Blick – er hat seine Switch dabei und spielt weiterhin Zelda. Dabei trägt er ein breites Grinsen im Gesicht. Es scheint, als würde ihm das Spiel dabei helfen, den Alltagsstress zu vergessen.

Fans fühlen sich von der Werbung angesprochen

Wie reagieren Gamer auf die Werbung? Die Werbung wurde von einem inoffiziellen Zelda-News-Account auf Twitter geteilt und rief dort einige Reaktionen von der Community hervor.

Die Tatsache, dass der Mann in einem öffentlichen Bus Zelda spielt, ohne Kopfhörer zu benutzen, reizt den ein oder anderen Gamer. Dennoch zeigen sich viele von dem Thema des 2-minütigen Clips berührt. Nicht, weil sie so große Zelda-Fans sind, sondern weil sie das Gezeigte nachempfinden können.

ToBeDetermined: „Dieser zweiminütige Werbespot hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, nicht nur, weil ich mich auf das Spiel freue, sondern auch wegen der reinen Glückseligkeit, die dieser Mann beim Spielen gezeigt hat (via Twitter).“

Unnosequien: „Sie wissen, dass wir, die Zelda-Fanbase, größtenteils Erwachsene ohne Hoffnungen und Träume sind (via Twitter).“

bradthemotman: „Als jemand, der mit Zelda aufgewachsen ist und den Grind als Erwachsener lebt, berührt mich das (via Twitter).“

JLuisreiset: „Das ist, was Videospiele für Millennials darstellen, die zu Erwachsenen herangewachsen sind. Eine Möglichkeit, sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen (via Twitter).“

Snarkyred: „Das ist jeder von uns Gamern in einem bestimmten Alter, der an die Zeiten zurückdenkt, in denen wir uns keine Sorgen um das Erwachsenwerden machen mussten – wir haben uns einfach einen Controller geschnappt und stundenlang gespielt (via Twitter).“

Kurz vor dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es jedoch nicht nur Werbespots und aufgeregte Gamer, sondern auch einige Leaks, gegen die Nintendo nahezu verzweifelt ankämpft.

Dabei erwischten die Maßnahmen von Nintendo auch eine Streamerin, obwohl diese nicht Falsches getan hat.

