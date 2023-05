Twitch: Nintendo geht so verzweifelt gegen Leaks vor, dass es eine unschuldige Streamerin erwischt

Nintendo ist dafür bekannt, nicht gerade zimperlich mit Urheberrechtsverletzungen umzugehen. Seit dem großen Leak des neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist man da gerade wohl besonders empfindlich und lässt auch mal eine unschuldige Twitch-Streamerin bannen.

Wen hat es erwischt? Alanah Pearce ist eine australische Videospielautorin und als Streamerin sowie YouTuberin aktiv. Am 9. Mai postete sie auf Twitter, dass ihr Twitch-Kanal mitten im Stream suspendiert worden sei.

Offenbar hatte Nintendo einen Copyright-Strike gegen die 28-Jährige verhängt – dabei tat sie nichts Falsches.

Nintendo verhängt voreiligen Copyright-Strike

Wie kam es zu dem Bann? Wie Alanah Pearce auf Twitter berichtete, reagierte sie auf ein Video des YouTubers SkillUp, als sie der Bannhammer traf. Das Video zeigte offizielle Vorab-Aufnahmen und Eindrücke des neuen Zelda-Spiels, Tears Of The Kingdom.

Wie PC Gamer betont, entstanden die Aufnahmen “während einer von Nintendo ausgerichteten Veranstaltung, die Nintendo organisierte, um für dieses von Nintendo entwickelte Spiel zu werben.”

In einem YouTube-Video zu der Situation vermutet Alanah Pearce, dass der Spielehersteller den Copyright-Strike veranlasste, bevor man merkte, dass es sich um genehmigtes Material handelte. Zudem soll Twitch ihr bestätigt haben, dass die Beschwerde von Nintendo direkt gekommen sei.

Sie betont aber auch, dass es eigentlich nicht dazu hätte kommen dürfen: Immerhin habe es sich um ein offensichtlich bearbeitetes Video gehandelt, SkillUp habe gerade gesprochen und sie habe unter “Just Chatting” gestreamt und nicht etwa in einer Gameplay-Kategorie.

Wir haben euch das Video hier eingebunden:

Leak lässt Nintendo zu Höchstform auflaufen

Was steckt dahinter? Nintendo gilt selbst zu den besten Zeiten als recht “schießfreudig”, was Urheberrechtsverletzungen angeht. Den Zorn des japanischen Spiele- und Konsolenherstellers bekamen schon viele zu spüren:

Im Moment ist Nintendo aber wohl besonders schlecht auf vermeintliche Urheberrechtsverletzungen zu sprechen, denn der heiß erwartete neue Triple-A-Titel The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom wurde Anfang des Monats, fast 2 Wochen vor dem geplanten Release am 12. Mai, komplett geleakt.

Über den Leak selbst berichteten auch die Kollegen von der GamePro. Seitdem versucht Nintendo, die Katze irgendwie wieder in den Sack zu bekommen und versieht offenbar alles mit einem Copyright-Strike, was auch nur ansatzweise wie geleaktes Gameplay aussieht.

Im Fall von Alanah Pearce konnte die Sache wohl aufgeklärt werden, ihr Kanal ist bereits wieder online.

Auch andere Firmen gehen nicht gerade zimperlich mit Leakern um. Ein YouTuber zu Magic: The Gathering berichtete von einem unangenehmen Besuch, nachdem eigentlich noch geheime Karten gezeigt hatte. Dabei hatte er die Karten legal erworben:

