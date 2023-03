Counter-Strike 2 wird wohl kein eigenes Spiel – Leaker schraubt Erwartungen zurück

Das von Gerüchten umwobene „Counter-Strike 2“ wird wohl kein eigenes Spiel, sondern ein Update zu Counter-Strike: Global Offensive. Ein Leaker erklärt jetzt, warum ihr eure Erwartungen zurückschrauben solltet.

Anfang März tauchten in einem Treiber-Update von Nvidia Dateien auf, die einen namentlichen Bezug zu Counter-Strike aufwiesen. Die Gerüchte um „Counter-Strike 2“ waren geboren und es tauchten weitere Leaks auf.

Der britische E-Sport-Journalist Richard Lewis behauptete kurz darauf, Counter-Strike 2 sei real und würde schon im März 2023 erscheinen.

Welche neuen Informationen gibt es? Am Dienstag, dem 14. März, schrieb der Dataminer Aquarius auf Twitter, dass „Source 2“ in einer Pre-Release-Liste von Counter-Strike: Global Offensive gelistet werde. Aquarius war auch derjenige, der die Dateien in dem Nvidia-Treiber-Update entdeckte,

Source 2 ist die Engine, auf der auch DOTA 2 läuft und der Nachfolger von CS:GOs Source-Engine. Aus den Informationen des Dataminers kann geschlussfolgert werden, dass Counter-Strike 2 kein neues Spiel, sondern ein Engine-Update auf Source 2 ist.

Leaker erklärt, was das „Source 2“-Update für CS:GO bedeutet

Um wen geht es? Der Twitter-Nutzer „Gabe Follower“ ist ein Leaker zu CS:GO. Bereits am 07. März fasste er in einem Thread auf Twitter alle „Counter-Strike 2“-Hinweise zusammen, die in einem DOTA-2-Update gefunden wurden.

Was sagt der Leaker jetzt zu Counter-Streike 2? Gabe Follower erklärt in einem Post auf Twitter, was das „Source 2“-Update bedeutet.

Demnach soll ein solches Engine-Update „nicht das Spiel besser aussehen oder spielen lassen“. Ein Engine-Update verfolgt gemäß des Leakers das Ziel, das Spiel „besser funktionieren zu lassen und die Entwicklung neuer zu Inhalte erleichtern“.

Außerdem schraubt er die hohen Erwartungen der CS:GO-Spieler zurück und sagt: „Erwartet nichts Unrealistisches wie eine ‘CS:GO Source 2 Ultra Deluxe Director’s Cut Edition’ mit 4K RTX und 256-Tick [Servern]“.

Wie genau das mögliche “Source 2”-Update von CS:GO aussehen könnte, was drinsteckt und ob es wirklich noch im März erscheint, wie Insider behaupten, ist aktuell aber noch nicht sicher.

Trotzdem könnte ein Update der Engine noch mal einen ordentlichen Spieler-Boost des ohnehin schon extrem beliebten und immer noch viel gespielten Taktik-Shooters bringen.

Auch 2023 zählt Counter-Strike: Global Offensive noch zu den 10 besten Free-To-Play-Shootern.