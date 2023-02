Blinder Streamer spielt seit Jahren CS:GO – Erzählt, warum es funktioniert

Der Streamer Adam “Loop” Bahriz ist aufgrund einer Behinderung gesetzlich blind. Das hindert ihn jedoch nicht daran, seinen Lieblings-Shooter GS:GO zu spielen, und zwar besser als die meisten anderen.

Wer ist das? Der Streamer Loop spielt und streamt auf seinem Channel seit mehreren Jahren CS:GO, obwohl er im Vergleich mit anderen Spielern im Nachteil ist.

Loop wurde mit einer extrem seltenen Erbkrankheit namens hereditäre sensorische und autonome Neuropathie, kurz HSAN (via Ruhr-Universität Bochum), geboren, die unter anderem eine korrekte Bildung von den Rezeptoren der Nervenzellen verhindert.

Aufgrund dessen kann Loop keine Schmerzen spüren und ist gesetzlich blind. Trotz seiner Behinderung ist er ein großer Fan des Shooters Counter Strike: Global Offensive, den er auf einem hohen Level spielt und in der Vergangenheit bereits an einigen Meisterschaften teilgenommen hat.

Gesetzliche Blindheit: Sehbehinderung ist sehr komplex und bei jedem Betroffenen anders ausgeprägt. In Deutschland gelten folgende Abstufungen:

– Ausgehend von einer Norm für die Sehschärfe von 1,0 (100 %), gilt als sehbehindert, wer trotz Brillen- oder Kontaktlinsen-Korrektion auf dem besseren Auge höchstens 0,30, aber mehr als 0,05 erreicht.

– Liegt die Sehschärfe auf dem besseren Auge zwischen 0,05 und 0,02, spricht man von einer hochgradigen Sehbehinderung.

– Mit einer Sehschärfe unter 0,02, die praktisch nur noch Hell-/Dunkelwahrnehmungen ermöglicht, oder wenn das Gesichtsfeld weniger als 5 Grad beträgt, gilt man in Sinne des Gesetzes als blind (via. Bundesverband der Augenärzte

“Meine Cousins haben es in der Schule gespielt”

Das sagt Loop: In einem Gespräch mit dem E-Sport-YouTuber Jake Lucky erklärte er, warum er ausgerechnet den schnellen Shooter so sehr liebt und spielt. Er lernte CS:GO durch seine Cousins kennen, die es in der Schule gespielt haben.

Er hätte es selbst nicht erwartet, dass er ein solches Game spielen könnte, wurde aber positiv überrascht:

[…] Irgendwas daran [CS:GO] macht es sehr einfach, in das Spiel einzusteigen. Ich gebe euch ein Beispiel: Wenn ich als Kind versucht habe, Call of Duty zu spielen, da war immer viel Action, Ecken, Camping-Spots. Das User-Interface ist sehr komplex. […] In Counter Strike […] die Umgebung ist sehr simpel. Es ist sehr leicht, Leute zu bemerken, vor allem verglichen mit anderen Spielen. Es ist ein sehr einsteigerfreundliches Spiel, meiner Meinung nach.

Abgesehen davon, dass er den Sound beim Spielen auf die höchste Stufe stellt, um seine Umgebung hören zu können, benutzt der Streamer keine weiteren Hilfen beim Spielen. Er hat kein besonderes Equipment wie etwa spezielle Mäuse oder Tastaturen für Menschen mit Behinderungen.

Um seinen Sehnachteil auszugleichen, entwickelte Loop laut eigener Aussage sehr schnelle Reflexe. Er sitzt außerdem sehr nah am Bildschirm, um sehen zu können, was genau dort passiert (via YouTube).

Loop spielt CS:GO über ESEA (E-Sports Entertainment Association League), einer Online-Plattform für semi-professionelle und professionelle Spieler. Dort konnte er zwischendurch sogar den hohen Rang A+ erreichen, auch wenn er mittlerweile wieder bei A ist. A+ ist nach S und G der dritthöchste Rang der League.

Die nahe Zukunft bringt für Loop zunächst noch mehr CS:GO. So teilte er auf seinem Twitter mit, dass er sich einen neuen teuren PC bestellt hat, von dem er sich mehr FPS und bessere Performance verspricht.

