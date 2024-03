Counter-Strike 2: Bei einem der wichtigsten Turniere rannte ein Zuschauer auf die Bühne und zerstörte den Pokal

In der Geschichte von Counter-Strike 2 und seinen Vorgängern sind schon viele komische Momente passiert, doch was gestern Abend beim Spiel von Mouz gegen G2 passiert ist, übertrifft wohl alles.

Wie wurde der Pokal zerstört? Wie ein Video auf X zeigt, konnte ein Zuschauer auf die Bühne rennen und sich dem Pokal nähern. Mehrere Sicherheitskräfte folgten ihm und versuchten ihn auf den Boden zu zerren. Dabei wurde das Podest, auf dem die Trophäe stand umgeworfen.

Der Pokal fiel auf den Zuschauer, der die Bühne stürmte und das Sicherheitspersonal, das ihn auf dem Boden fixierte.

Zuschauer ist Mitarbeiter einer Internetseite für Skins in CS 2

Was ist das für ein Zuschauer? Der Zuschauer soll ein Mitarbeiter einer Glücksspielseite für Counter Strike 2 Skins sein. Diese steht in Konkurrenz mit einer anderen Glücksspielseite, die das Team G2 sponserte, was gerade auf der Bühne gegen das Team von Mouz spielte.

Die Tat könnte also bewusst während dieses Spiels begangen worden sein. Auf X (ehemals Twitter) schreibt der Gründer der Glücksspielseite, die den „PR-Stunt“ durchführte: „Mein Kick wurde runtergenommen, als die Situation hitzig wurde. Einige unserer Männer sind am Boden in Handschellen. Aber wir haben es verdammtnochmal geschafft, Jungs.“

Der Zuschauer wurde von den Sicherheitskräften an die Polizei übergeben.

Hier könnt ihr den Zwischenfall sehen:

Wie reagiert die Community auf die Geschehnisse? Die Community ist außer sich. Dass der Streit zwischen zwei Glücksspielseiten eines der wichtigsten Turniere von Counter-Strike 2 stört und dabei auch noch die Trophäe zu Bruch geht, geht vielen zu weit.

Einige Teams zogen ihre Teilnahme an Turnieren der Glücksspielseite zurück. So zum Beispiel Sinners Esports, deren CEO schrieb auf X (ehemals Twitter): „Zum Teufel mit eurem Turnier, wir sind raus, ihr verdammten Mistkerle.“

Auch der deutsche Content Creator Trilluxe äußerte sich auf X (ehemals Twitter): „[…] verdammt euch alle, ihr Bastarde von Glücksspielseiten.“

Die Reaktionen sind dabei nicht die heftigsten Kommentare, die sich unter den Posts der Glücksspielseite sammeln.

Was ist, war das überhaupt für ein Turnier? Das Major-Turnier in Kopenhagen läuft aktuell. Seit dem 17. März bis morgen, 31. März treffen sich die besten Teams aus Counter-Strike 2 und kämpfen um 1.250.000 US-Dollar.

Ein Major-Turnier ist eines der wichtigsten Turniere von Counter-Strike. Die Major-Turniere sind meist offline und locken ein großes Publikum an Fans an.

