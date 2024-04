xQc ist hier durch seine Deals und seine enorme Reichweite in einer Sonder-Rolle und sollte keinesfalls irgendwem als Vorbild dienen. Auch er selbst hat immer wieder vor seiner „Degeniertheit“ und vor „Gamba“, also Glücksspiel gewarnt.

In den letzten Monaten hat sich xQc jetzt aber offenbar ganz der dunklen Seite zugewinnt, als er die Millionen des Online-Casinos Stake nahm, um für Kick zu werben, und frönt seiner Glücksspielsucht mittlerweile öffentlich und in großen Zügen.

Am 31. März endete das Turnier PGL Major Copenhagen 2024 in Counter-Strike 2 . Die Ukrainer Natus Vincere gewannen das Turnier und 500.000 $. Der Twitch-Streamer xQc hat mit ihrem Sieg jedoch deutlich mehr verdient.

