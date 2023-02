CS:GO hat 10 Jahre nach Release einen neuen Spielerrekord auf Steam – Was ist da los?

Counter-Strike: Global Offensive erfreut sich großer Beliebtheit auf Steam und gilt zu den meistgespielten Spielen der Plattform. Nun hat der Ego-Shooter einen neuen Spielerrekord gebrochen.

Was ist das für ein Rekord? Am 11. Februar spielten 1.320.219 Personen gleichzeitig CS:GO, wie aus den Steam-Statistiken hervorgeht. Damit wurde der bisherige Rekord von 1.308.963 aus dem April 2020 übertroffen. Das Spiel erschien Anfang 2000 als Modifikation und erschien offiziell auf Steam im Jahr 2012.

Aktuell (Stand: 12.02.23) ist der Rekord zwar wieder unterschritten, CS:GO ist aber weiterhin das meistgespielte Spiel auf der Plattform:

Mit über 900.000 gleichzeitigen Spielern liegt CS:GO mit Abstand auf Platz 1 auf Steam.

Dahinter folgt dann auf Platz 2 der Neueinsteiger Hogwarts Legacy mit 560.000 aktiven Spielern.

Auf Platz 3 folgt dann mit 508.000 Spielern das MOBA Dota 2.

Regelmäßige Updates und großes Turnier locken Spieler an

Seit vielen Monaten gehen die aktiven Spielerzahlen in CS:GO langsam aber stetig nach oben. Nach dem Peak im April 2020 brachen die Zahlen zwar ein, steigen aber seit Juli 2021 wieder kontinuierlich an (via steamdb.info).

Was steckt hinter dem Erfolg? Zum einen läuft über das Wochenende, vom 10. bis zum 12. Februar 2023, ein großes Turnier in CS:GO. Beim IEM Katowice 2023 kämpfen 24 Teams in Polen um ein Preisgeld von 1,0 Millionen Euro. Das lockt viele Spieler an, selbst einmal wieder im Shooter vorbeizuschauen oder mit ihren Lieblingsteams mitzufiebern.

Zum anderen hat das Team hinter dem Shooter das grundlegende Gameplay in der Vergangenheit kaum geändert. Und das in einem Genre, welches sich ständig ändert oder neue Spiele herausbringt. Counter-Strike: Global Offensive bietet aber schon seit über 10 Jahren die gleiche Gameplay-Formel: Einfach zu erlernen, aber hart zu meistern.

Die übrigen Änderungen lassen sich an einer Hand abzählen: Es gab neue Ranglisten, ein verbessertes Fortschrittssystem und eine Handvoll neuer Karten. Spielmodi und Waffen blieben, bis auf eine Änderung im November 2022, unangetastet. Doch diese Änderung war ziemlich groß und veränderte eine der wichtigsten Waffen des beliebten Shooters.

Counter-Strike ist aber noch für etwas anderes bekannt und das sind die sündhaft teuren Skins, die ihr im Spiel kaufen und verkaufen könnt. Hier geht es um Millionenbeträge. Denn einige Spieler sind bereit, viel Geld für bestimmte, seltene Skins zu zahlen. Und das ist weg, wenn der eigene Account mit den Skins plötzlich gebannt wird:

