Ein Account auf Steam besitzt Skins von CS:GO im Wert von 4,7 Millionen Euro – Spieler sorgen sich nach Bann: „Das ist so viel Geld“

Activision hat auf einem großen CoD-Event neue Einblicke in den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 gegeben.

Das steckt dahinter: Im Februar 2022 bannte Valve den größten Skin-Sammler in CS:GO in China, „QKSS“. Das war allerdings ein Vac-Bann: Damit waren Skins im Wert von 2 Millionen US-Dollar verschollen.

Es könnte auch sein, dass der Bann harmlos ist und keine Auswirkungen auf CS:GO hat. So schreibt ein anderer Skin-Händler: Er könne bestätigen, dass der Bann für ein anderes Spiel sei. Es gäbe also keine Krise.

In CS:GO geht gerade eine Bannwelle um (via twitter ). Offenbar wurde ein privater Cheat entdeckt, der seit Jahren unentdeckt in CS:GO kursierte.

Was könnte hinter dem Bann stecken? Es gibt kein Statement des Spielers oder offizielle Infos. In dieses Vakuum stoßen Spekulationen:

Zudem hätte es auch Auswirkungen auf den Markt, wenn all diese Items verschwinden würden: Denn damit würde sich das Angebot an bestimmten Skins langfristig verringern. Der Wert der verbliebenen Exemplare würde sich erhöhen.

Warum ist das so eine heiße Diskussion? Der Account ist so wertvoll, dass eine Sperre vielen Spielern von CS:GO im Herzen wehtut. Nutzer von Twitter schreiben:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to