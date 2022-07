YouTuber tauscht CS:GO-Skins über Steam gegen einen BMW im Wert von 59.000 €

Der YouTuber und Twitch-Streamer Vyacheslav „Buster“ Leontiev tauschte seine Skins in Counter-Strike: Global Offensive über den Marktplatz von Steam gegen einen getunten BMW M5 im Wert von ungefähr 59.000 Euro. Stolz präsentierte er das Auto auf YouTube.

Dass CS:GO-Skins mit viel Glück auch mal ein kleines Vermögen einbringen können, ist inzwischen in der Gaming-Community bekannt. Online können die Items teilweise für mehrere tausend Euro verkauft werden.

Der YouTuber und Twitch-Streamer Buster brachte den Skin-Handel auf ein neues Level. Er tauschte seine Items aus CS:GO gegen einen schwarzen BMW im Wert von 59.000 Euro.

Wer ist Buster? Buster ist ein russischer Twitch-Streamer und YouTuber. Auf Twitch hat er 3,1 Millionen Follower und macht Videos zu Spielen wie Fall Guys , Mortal Kombat 11 oder CS:GO (via Twitch). Auf YouTube unterhält er 2,72 Millionen Abonnenten (via YouTube).

Worum geht es in Busters Video? Auf YouTube erschien am 27. Juli 2022 das Video mit dem russischen Titel „Der erste Erwerb eines Autos für Skins in CSGO der Welt, was?“

In der Videobeschreibung steht auf Russisch: „Ja, ja, das ist nun mein Auto. Ich habe es für Skins von CS:GO gekauft. Cool, oder?“

Wie kam Buster an das Auto? Über den Marktplatz von Steam tauschte er mit einem anderen User seine Skins gegen einen BMW. In dem Video sieht man, wie sich Buster das Auto ansah, mit dem User die CS:GO-Items durchging und am Ende den schwarzen BMW mitnahm.

Welche Skins tauschte Buster? Unter den Skins befanden sich einige teure Items. Darunter waren:

AWP Gungnir (Factory New)

AK-47 Wild Lotus (Minimal Wear)

AWP Dragon Tale (Factory New)

AK-47 Gold Arabesque (Factory New)

Dazu gab es noch ein paar seltene Sticker. Insgesamt hatten die Skins einen Wert von etwa 56.000 Euro.

Der YouTuber stellt in Aussicht, den Wagen vielleicht mal bei einem Event zu verlosen.

Sind Loot-Boxen als perfekte Einnahmequellen? Bei YouTubern und Streamern sieht es manchmal sehr einfach aus, mit CS: GO-Skins das große Geld zu machen. Dabei ist die Chance auf wertvolle Gegenstände nur gering, wie ein CS:GO-Spieler zeigte.

Auch wissen die Zuschauer solcher Videos häufig nicht, welche Unsummen der YouTuber oder Streamer im Vorfeld ausgegeben hat, um an die Items zu kommen.

CS:GO-Lootboxen funktionieren ähnlich wie Glücksspiel. Der Spieler muss Geld investieren, um am Ende mit viel Glück eine höhere Gewinnsumme zu erhalten als er zuvor ausgeben hatte. Das kann auch ganz gewaltig schiefgehen. Oftmals sind die Verluste am Ende größer als die Einnahmen aus den Verkäufen.

