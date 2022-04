CS:GO-Spieler öffnet Loot-Boxen für 200.000 € – So gering ist die Chance auf wertvolle Gegenstände wirklich

CS:GO-Spieler MartinRGB hat auf Twitter einen Screenshot geteilt, in dem er seine persönlichen Ausgaben in dem Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive teilte. Seine Statistik zeigt, wie gering die Chance auf wertvolle Inhalte wirklich ist.

Wie zeigte er die Seltenheit wertvoller Gegenstände? CS:GO-Spieler MartinRGB hat laut eines Twitter-Posts insgesamt 91.970 Loot-Boxen (auch Kiste genannt) in CS:GO geöffnet.

Für das Öffnen einer Loot-Box werden Kisten-Schlüssel benötigt, welche gekauft werden müssen. Ein Kisten-Schlüssel kostet 2,25 €. Das ergibt einen Gesamtwert der Ausgaben von MartinRGB von über 200.000 Euro.

Da MartinRGB bei fast 92.000 Kisten-Öffnungen keinen Skin erhielt, der die Ausgaben ausglich und dabei laut eigener Aussage Verlust machte, zeigt er, wie selten wertvolle Gegenstände sind.

Was war in den Kisten? In den fast 92.000 Kisten hatte MartinRGB zu 80,03 % blaue Items. Das sind die häufigsten und unspektakulärsten Gegenstände. Von den begehrten gelben Items erhielt MartinRGB lediglich 261 Stück.

Die 261 gelben Gegenstände entsprechen 0,28 % der insgesamt von MartinRGB geöffneten Loot-Boxen. Das klingt sehr wenig, liegt prozentual jedoch knapp über der errechneten Wahrscheinlichkeit von 0,26 %.

Insgesamt bewegte sich die Ausbeute des Spielers sehr nah an den theoretischen Wahrscheinlichkeiten einer Item-Farbe.

CS:GO: Lootbox-Chancen – So hoch ist die Chance auf seltene Skins

Was sehen wir in dem Tweet? Auf dem Bild des Tweets seht ihr die Statistiken der Kisten-Öffnung. In der ersten Spalte auf dem Bild steht die farbliche Einordnung der Items nach aufsteigender Seltenheit bzw. absteigender Wahrscheinlichkeit sortiert.

Es folgt die genaue Anzahl der jeweiligen Farbe, die MartinRGB in den 91.970 Kisten erhielt. In der dritten Spalte ist der prozentuale Anteil einer Farbe in Bezug auf die Gesamtzahl der geöffneten Kisten zu sehen. Die vierte Spalte zeigt die theoretische Wahrscheinlichkeit, mit der ein Item einer Farbe erhalten wird.

Der Vergleich zwischen Spalte drei und vier zeigt, ob MartinRGB die errechnete Wahrscheinlichkeit einer Farbe übertraf oder nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt CS:GO-Spieler MartinRGB teilt die Statistiken seiner Loot-Boxen-Käufe auf Twitter

Die Ausgaben von MartinRGB im Detail

„Obwohl ich Geld verloren habe, ist es am Ende keine traurige Geschichte“

Was sagt MartinRGB zu seinen Ausgaben? In den Kommentaren des Posts fragte ein Twitter-User MartinRGB, wie er es schaffte, 90.000 Kisten zu öffnen und ob er das den ganzen Tag mache.

MartinRGB erklärte, er habe vor vier Jahren begonnen, die Kisten zu öffnen. Des Weiteren merkt er an, dass er das Öffnen der Kisten nicht bereue und es keine traurige Geschichte sei, obwohl er Geld verloren habe.

In CS:GO haben Skins einen hohen Stellenwert. Teilweise bezahlen Spieler horrende Summen für die Designs von Messern und anderen Waffen.

Ein bekanntes Beispiel für die unglaublichen Summen, die teilweise in dem Shooter bezahlt werden, ist der Verkauf eines AK-47-Skins im vergangenen Jahr. Für den Skin wurden umgerechnet 124.000 € bezahlt.

Jemand zahlt 150.000 $ für den bisher teuersten Skin in einem 9 Jahre alten Spiel