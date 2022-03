CS:GO: Profi-Team wirft mitten im Match einen Spieler raus – „Der ist doch besoffen“

Bei Counter-Strike: Globa-Offensive (Steam) hat das Team Strife während eines offiziellen Spiels der Liga einen ihrer Spieler entlassen. Der 21-jährige US-Amerikaner cxzi spielte so schräg, dass Mitspieler dachten, er müsse betrunken sein. Und er war es offenbar tatsächlich.

So stellte sich die Situation von außen dar:

Das Team Strife spielte in der ESL Challenger League gegen das Team MIBR. Und Strife hatte die erste Map 16-5 verloren.

Dabei wirkte vor allem der Profi-Spieler Danny „czxi“ Strzeczy völlig außer Form. Er hatte eines der schlechtesten Spiele seiner Karriere und kam auf ein Rating von 0.45.

Nach der ersten Map gab es eine längere Pause. Dann teilte Strife mit, dass cxzi nicht mehr bei der nächsten Map mitspielen würde – und auch bei der ganzen Saison nicht mehr für Strife antreten werde. Man wechselte Austin „AAustiN“ Urb ein, der aber auch nichts mehr retten konnte. Die nächste Map verlor man 16-6.

Spieler soll gelallt und völligen Quatsch zusammengespielt haben

Was ist da passiert? Wie die Seite dust2.us schreibt, war der Spieler cxzi offenbar angetrunken, als er das Match spielte.

Laut seinen eigenen Aussagen hatte der 21-Jährige zwischen 14 und 16:30 Uhr etwa „5 Drinks“ zu sich genommen, bevor er dann um 19 Uhr zum Match antrat. Strife hatte nach dem Spiel cxzi aus dem Team geworfen und seinen Vertrag aufgelöst.

Es heißt: Einer der Spieler hatte schon in Runde 1 den Verdacht, dass cxzi was getrunken hatte. In Runde 2 fiel es dann auch dem Rest des Teams auf.

Ein Spieler sagte, cxzi müsse „gerade von einem Zahnarzt-Termin kommen und sein Gesicht nicht benutzen oder er sei betrunken.“

Als cxzi dann unerklärlicherweise von seinem Team während des Platzierens einer Bombe getrennt wurde, war man sich sicher, „der müsse doch besoffen sein“.

Spieler postet verdächtige Video mit „Bier-Bongs“ vorm Match

Es kam dann noch hinzu, dass cxzi offenbar während des Matches lallte. Der Spieler soll nach dem Match noch auf Snapchat eine Story gepostet haben, wie einige Personen „Bier-Bongs“ genutzt und Bier „shotgunned“ haben. So nennt man es, wenn man ein Loch in eine Bierdose sticht und dann die Dose möglichst schnell leert.

Was sagt der Spieler? Der Spieler sagt, er habe zwar das Video gepostet, aber er sei nicht dabei gewesen. Er scheint lediglich zuzugeben, dass er vor dem Match was getrunken hat, aber betrunken war er in seiner Wahrnehmung offenbar nicht. Er sagt:

„Letztlich bin ich der einzige, der beurteilen kann, wie es mir geht. Leute machen Annahmen, wie ich gesprochen habe oder so, und haben „Beweise“ gegen mich, aber das beweist gar nichts.“

