In Singapur fand ein 1000$-Turnier in Counter-Strike: Global-Offensive nur für Frauen statt. Das wurde online ausgetragen. Ein Mann wollte beim CS:GO-Turnier mitmachen – doch flog trotz Maske und Perücke rasch auf. Der Spott ist ihm sicher.

Das war das Turnier: Auf dem Singapur-Server findet im Moment das CS:GO-Turnier „Legion of Valkyries CS:GO May 2020“ statt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 1000$ – das Siegerteam erhält 600$ davon.

Das Turnier wird von Lenovo und Intel gesponsert und ist lediglich für weibliche Gamer offen. 33 Teams wurden für das Turnier zugelassen.

Webcam-Pflicht wird falscher Frau zum Verhängnis

Das war die Sonder-Regel: Um zu vermeiden, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, haben die Veranstalter eine spezielle Regel erlassen: Alle Spieler müssen, während sie spielen, einen Video-Call offen haben, entweder über den PC oder ein Smartphone. Sie müssen mit aktiver Webcam spielen.

So wollen die Veranstalter sicherstellen, dass auch wirklich die Frauen spielen, die sich für das Turnier angemeldet haben und niemand sonst.

Das fiel auf: Trotz dieser klaren Regeln hat ein männlicher Spieler versucht, sich dennoch in das Turnier zu schmuggeln, obwohl das ausdrücklich nur für Frauen war.

Er trug eine schwarze Perücke, eine Brille mit besonders großen Gläsern und eine Atemschutzmaske. Die Kombination war dann wohl doch zu verdächtig.

Die Organisatoren des Turniers forderten die Person über Discord dazu auf, die Maske abzunehmen. Es war klar erkennbar, dass da ein Mann spielte.

Damit war der Schwindel aufgedeckt. Das Team des Spielers schied in der 1. Runde aus – das Preisgeld geht nun an ein anderes Team.

So sind die Reaktionen auf Twitter: Der Vorfall wurde im englischsprachigen Netz vor allem über Twitter besprochen. (via twitter)

Da finden den Vorgang viele amüsant. Sie glauben, der Spieler hätte getrollt. Einer fragt auch, ob er sich als „Reh“ identifiziert – eine Anspielung auf aktuelle Vorgänge bei Twitch.

Ein anderer bemerkt: Der Spieler könne ja auch Transgender sein.

Zudem fragt ein Twitter-Nutzer, warum man überhaupt Männer und Frauen im E-Sport trennt.

Dem antwortet wer, dass Frauen für gewöhnlich erst viel später als Jungs anfangen, sich für kompetitive Shooter zu interessieren und ihnen Jahre an Erfahrung fehlen.

Frauen im E-Sport sind auch 2020 noch ein heikles Thema. Eine Vorreiterin in der League of Legends war Maria „Remilia“ Creveling, die 2016 als herausragende Support-Spielerin es in die US-Liga von LoL schaffte, aber rasch zurücktrat und 2019 mit nur 24 Jahren verstarb.