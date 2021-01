Jemand zahlt 150.000 $ für den bisher teuersten Skin in einem 9 Jahre alten Spiel

Ein bekannter Händler für Skins in Counter-Strike: Global Offensive hat eine teure Kollektion im Angebot. Das Herzstück: Ein AK-47-Skin für 150.000 $. Der wurde nun verkauft und ist damit der bislang teuerste Skin im Shooter.

Was ist das für ein Skin? Ein Spieler hat sich einen „Einsatzgehärtet“-Skin für die AK-47 in Counter-Strike: Global Offensive gekauft und dafür stolze 150.000 $ gezahlt, das teilt der Verkäufer des Skins mit (via Twitter). Zum Vergleich: Die berühmte „Dragon Lore“-AWP erzielte lediglich 60.000 $.

Die 150.000$ sind umgerechnet 124.000€ – dafür bekommt man in Deutschland mancherorts schon eine kleine Eigentumswohnung.

Nachdem im Juli 2020 ein M4-Skin für 100.000 $ verkauft wurde, stellt der Skin für die AK-47 einen neuen Rekord auf. Global Offensive ist bereits fast 9 Jahre alt – trotzdem werden die Skins im Spiel noch so teuer gehandelt.

Was macht den Skin so teuer? Der Skin ist auf der Welt in dieser Weise vermutlich einzigartig. Dabei kommt es vor allem auf die Kombination der Eigenschaften an:

„Einsatzgehärtet“-Skin (minimale Gebrauchspuren)

„Stat Trak“-Technologie, die Kills zählt

vier „Titan“-Holo-Sticker von Kattowitz 2014

Vor allem die vier Sticker machen die Waffe so enorm teuer. Ein einzelner kostet laut der Preis-Website cs.money bereits knapp 14.000 $.

Vier dieser Sticker machen den Skin so teuer.

Die Sticker gab es nur während der ersten EMS One Majors in Kattowitz 2014. Das französische Team Titan war damals einer der Teilnehmer. Die Sticker sind heute absolute Sammlerstücke.

CSGO und seine verrückten Preise

Wer verkaufte diesen Skin? ROFL ist ein bekannter (ehemaliger) Skin-Händler, der mittlerweile mit seltenen Sneaker-Schuhen handelt. Er hat schon häufiger teure Deals abgeschlossen und hilft mit dieser Aktion gerade einem Freund dabei, dessen Sammlung zu verkaufen (via Twitter).

Die Sammlung bot er entweder gesammelt oder jedes Teil davon einzeln an. In einem Google Doc listete ROFL dabei die Preise auf. Neben der AK sind dabei unter den teuersten Gegenständen:

M4A1 How ST (fabrikneu) für 40.000 $

M4A1-S Hot Rod (fabrikneu) mit 4 iBUYPOWER-Holo-Stickern für 30.000 $ (bereits verkauft)

ein „Titan“- sowie ein „Reason“-Holo-Sticker von Kattowitz 2014 für jeweils 19.500 $

Counter-Strike: Global Offensive hat eine Geschichte verrückter Preise für seine Skins. Bereits in der Vergangenheit kam es häufiger dazu, dass Spieler viel Geld ausgegeben haben. Meist läuft so etwas über einen privaten Handel ab. Einige neue Skins vom November 2019 gingen aber sogar auf Steam für über 1.000 € weg.