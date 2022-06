Twitch-Streamer xQc öffnet Lootboxen in CS:GO – Hat wahnsinnig viel Glück mit wertvollen Skins, rafft’s gar nicht

Félix „xQc” Lengyel (26) öffnete im Steam-Hit Counter-Strike: Global Offensive einige Lootboxen und hatte unfassbares Glück. Er erhielt mehrere Skins und Waffe, die einen Wert von mehreren tausend Euros aufwiesen. Jedoch erkannte er nicht gleich, wie wertvoll die Items waren.

Was hat es mit Lootboxen in CS:GO auf sich? In CS:GO hat sich über die Jahren ein Handel mit kosmetischen Waffen-Skins etabliert, die Spieler in Lootboxen finden, zum Teil für absurd hohe Summen auf dem Marktplatz verkauft werden können.

Die Wahrscheinlichkeit, in CS:GO gute Lootboxen zu bekommen, ist gering. Häufig öffnet man eine Box nach der anderen und erhält trotzdem keine besonderen Items.

Letztlich ist das Kaufen und Öffnen von Lootboxen also eine Art Glücksspiel: Man kann viel Glück haben und einen besonderen Skin ziehen, aber auch nur „Nieten“ erwischen.

Wer ist xQc? Der kanadische Streamer machte sich 2016 einen Namen als Profispieler in Overwatch, streamt inzwischen aber auch CS:GO und andere Games. Inzwischen gehört er mit 10,9 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Twitch-Streamern weltweit.

Wie man aus einem großen Leak weiß, ist xQc auch der Streamer auf Twitch mit den höchsten Einnahmen durch das Abomodell.

CS:GO-Stream: xQcs Glückssträhne beginnt

Das war die Glückssträhne: xQc öffnet in einem Stream alte CS:GO-Waffenkisten. Diese Kisten sind mit über 55,- € pro Kiste die teuerste Lootbox in CS:GO. Als Top-Skins dieser Box gelten:

AWP Lightning Strike

AK-47 Case Hardened

Die Wahrscheinlichkeit, eine der beiden Waffenskins zu bekommen, liegt bei 1 %. Tatsächlich erhält xQc zwei der seltenen AWP-Skins und einen AK-47-Skin im Wert von über 950 €. Eine beachtliche Bilanz, wenn man bedenkt, dass xQc zu diesem Zeitpunkt nur elf Lootboxen geöffnet hatte.

Dem Streamer war es im ersten Moment jedoch nicht bewusst, dass er gerade absolute Top-Skins erhalten hatte. Entsprechend emotionslos reagierte xQc auf den AWP-„Lightning Strike“.

Hier seht ihr den Moment, als xQc den Top-Skin bekommt:

Streamer, der eh schon am meisten Geld auf Twitch verdient, hat auch noch das größte Glück

Was hat xQc noch bekommen? Seit seiner Rückkehr zu CS:GO wird der Streamer regelrecht vom Loot-Glück verfolgt. So bekam er noch 2 sehr wertvolle Messer in den letzten Monaten.

Viele Messer in CS:GO können für rund 100 € verkauft werden. Einige sogar für mehrere Tausender. Je nach Skin und Farbgebung kann der Preis zusätzlich steigen.

Als xQc eine “Chroma 2” Waffenkiste öffnete, erhielt er das Messer „Karambit Marble Fade“ mit dem bekannten “Fire and Ice”-Design. Es war „Factory New“ und „Stat Trak“. Eine Kombination, die unglaublich selten und umgerechnet mehr als 1.900 € wert ist.

Diesen Glücksgriff erkannte xQc immerhin sofort. Seht seine Reaktion wieder im Video:

Als xQc eine weitere Lootbox öffnet, erhält er ein Karambit Messer im „Crimson Web“-Design. Der Streamer scheint zunächst enttäuscht zu sein und kommentiert seinen Loot sogar als “Müll”.

Dabei hatte der Streamer erneut riesiges Glück. Das abgebildete Netz des Skins befand sich mittig auf der Klinge, womit der Preis für die Waffe zusätzlich um 50 % stieg. Das Messer ist damit zwischen 1.100 € und 1.600 € wert.

Nach all diesen Glücksgriffen gab es noch eine Überraschung zum Schluss. xQc erhielt eine Stat Trak-AK-47-„Fire Serpent“. Dadurch, dass sie mit Stat Trak ausgerüstet war, betrugt der Wert um die 1.900 €.

Hier freute sich der Streamer sofort:

xQc findet immer neue Wege, um seiner Glücksspiel-Sucht nachzugehen

Das steckt dahinter: Obwohl xQc unfassbar viel Glück bei seinen Lootboxen hatte, darf eines nicht vergessen werden: Um wertvolle Items zu bekommen, muss man davor viel Geld ausgeben. Vor allem die “CS:GO”-Boxen sind mit über 55 € recht teuer.

xQc zeigte in der Vergangenheit einen verhängnisvollen Hang zum Glücksspiel in Online-Casinos, die bis hin zur Sucht reichte: Der Streamer erkannte sein Problem und wollte mit dem Zocken auf Twitch aufhören.

Er wurde auch von anderen Streamern heftig für seine Glücksspiel-Streams kritisiert: Es hieß, er lebe seinem jungen Publikum ein negatives Verhalten vor. xQc warnte auch immer wieder vorm Glücksspiel, verzockte dann aber große Summen.

Wenn man sich jetzt seine 55€-Drehs bei Lootboxen anschaut, drängt sich die Frage auf, ob das Looten in CS:GO nicht einfach eine andere Art des Glücksspiels darstellt und xQc wieder in seine Sucht zurückfällt. Problematisch ist der positive Eindruck, den die große Zuschauerschaft vom Zocken bekommen könnten, in jedem Fall.

Dass die Ausgaben meist die Einnahmen übersteigen und die Wahrscheinlichkeit für große Gewinne verschwindend gering ist, kann bei einer solchen Glückssträhne schnell vergessen werden

Dass es auch ganz anders laufen kann, seht ihr an diesem Fall: Ein CS:GO-Spieler kaufte sich Lootboxen im Wert von 200.000 € und wurde bitter enttäuscht.

Was denkt ihr über xQcs CS:GO-Streams? Schreibt es in die Kommentare.