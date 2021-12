Ober-Juicer protzt mit 273.000 € Auto, das er sich vom Geld seiner Twitch-Zuschauer gönnte

Félix „xQc“ Lengyel ist der größte Streamer auf Twitch. Dass ihn das dazu befähigt, sich mehr zu gönnen als andere Berufstätige, sollte klar sein. xQc legte sich jetzt einen mindestens 273.000 Euro schweren McLaren 720S Spider Coupé zu, obwohl er nicht mal einen Führerschein hat.

Wer ist Félix „xQc“ Lengyel?

Der ehemalige Overwatch-Profi ist mit rund 85.700 Subscribern der meistabonnierte Streamer auf Twitch.

In seinen Streams sind durchschnittlich 71.906 Zuschauer anwesend.

xQc ist leicht reizbar, postet nur in Capslock auf Twitter und hatte schon hitzige Auseinandersetzungen mit seiner Freundin.

Lengyel wurde bereits fünfmal von der Livestream-Plattform Twitch gebannt.

Das xQc gerne viel Geld ausgibt, hat er bereits in seinen Glücksspiel-Streams gezeigt:

Ober-Juicer xQc flext mit teurem Auto

Das gönnte sich der Streamer: Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte xQc die ersten Bilder mit seinem neuen Prachtstück und den Worten: „Wo alles begann, die OWL Tage“ – OWL steht für die Overwatch League.

273.000 Euro kostet der McLaren 720S Spider Coupé in der Grundausstattung. Welche Ausstattung xQc gewählt hat, ist aber nicht bekannt.

Den teuren Wagen konnte er sich nur gönnen, weil er auf Twitch massenweise Geld durch seine Twitch-Zuschauer verdient. Ein vergangener Twitch-Leak im Oktober zeigte, dass er in einem Monat 648.000 Euro auf der Livestream-Plattform einnimmt und das ist nur der Teil der Einnahmen, der direkt über Twitch reinkommt..

Laut eigenen Aussagen musste xQc sich dieses Auto einfach gönnen, es habe klick gemacht und das musste es sein. „Ich habe mir selbst in den letzten Jahren gar nichts gekauft, aber als ich das Auto sah – ich wollte es einfach“, so xQc (via Twitch).

Teure Autos, aber kein Führerschein

Was ist daran verrückt? Zum einen hatte sich der Streamer erst letztes Jahr einen Tesla gekauft (via YouTube). Zum anderen besitzt xQc gar keinen Führerschein. Er kann also nicht mehr machen, als sich die Autos anzusehen oder als Beifahrer zu fungieren. Seine Freundin fahre mit seinen Luxus-Autos.

Seine Fans und Streamer-Kollegen gönnen ihm den Wagen. Das habe xQc sich verdient, sagen sie und gratulieren ihm zu seinem Kauf. Lengyel arbeite viel und hart, er dürfe sich so was auch mal gönnen, so die Antworten unter xQcs Twitter-Post.

Was ist eigentlich ein „Ober-Juicer“? xQc ist bekannt dafür, eine ganz eigene Sprache zu verwenden und zu prägen, die ständig im Fluss steht. Der “Juice” ist dabei ein Universal-Wort, das er ständig verwendet – seine Zuschauer nennt er gerne “Jucier”.

Laut xQc selbst ist ein „Juicer“ etwas Positives. Für jeden definiere sich dieses Wort anders. Für ihn sei „der Juice“, wenn er in Spielen gewinnt. Seine Karriere auf Twitch bezeichnet er ebenfalls als „Juicer“. Für andere Leute könne ein hübsches, selbst gezeichnetes Bild der Juice sein.

xQc benutzt das Wort gerne und viel – deswegen ist er der Ober-Juicer schlechthin.

