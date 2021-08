Twitch bannt seinen größten Streamer xQc erneut – Hohn, Spott und Kanye West

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist die Spekulation : xQc war in letzter Zeit in zwei Konflikte verwickelt, die jetzt auf reddit hochkochen:

Als Beispiel nennt er den “großen fetten Wal”-Kommentar. Da hatte xQc sich in einem VR-Chat im April 2020 mal über eine virtuelle Person so geäußert und hat dafür einen Shitstorm wegen Body-Shaming kassiert.

In seinem Stream erklärt er, dass Dinge, die er im Stream macht, in der Situation klar als Scherz zu erkennen sind (via twitch ). Aber diese Dinge würden dann aus dem Kontext gelöst auf reddit oder YouTube gepostet und dann würden sich Leute darüber aufregen. Die öffentliche Empörung sei dann das Feuer für den Ärger, den er bekommt.

Warum wurde xQc diesmal gebannt? Man weiß es nicht: xQc wurde am Samstag für 4 Stunden gebannt. Aber es lag kein konkreter Verstoß vor, was passiert war. Er selbst schweigt auf Twitter dazu.

Félix „xQc“ Lengyel ist der größte Streamer auf Twitch. Aber zuletzt hat er keinen guten Lauf. Nach Problemen in seinem Haus in Texas ist er zurück nach Kanada gezogen. Die Beziehung mit seiner Freundin Adept ist zu Ende. Und jetzt kam der nächste mysteriöse Twitch-Bann. Es ist der mittlerweile fünfte Bann von Twitch. Fans spotten und unken, mit wem er es sich diesmal verscherzt hat: Mit dem Olympischen Komitee oder Rapper Kanye West?

