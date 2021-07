Auf reddit diskutiert man die Möglichkeit, dass xQc als größter Streamer der Welt irgendeine Sonderbehandlung bekäme. Allgemein glaubt man, es sei klar, dass man die olympischen Spiele nicht einfach so auf Twitch übertragen könne. Die Rechtmäßigkeit des Banns wird also nicht bezweifelt.

Was macht den Bann so seltsam? Es sind zwei Sachen seltsam:

Wofür ist er diesmal gebannt worden? xQc hat sich am Mittwoch auf seinem Stream mehrere Clips der olympischen Spiele angesehen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist dafür bekannt, dass sie sowas nicht schätzen. Sie wenden sich mit Urheberrechtsbeschwerden (DMCA-Claims) an Twitch und zwingen die Streaming-Plattform zum Handeln.

