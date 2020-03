Twitch bannt xQc, einen der beliebtesten Streamer der Welt

Twitch hat den früheren Overwatch-Profi und aktuellen Streaming-Star Felix „xQc“ Lengyel (24) temporär von der Streaming-Plattform gebannt. Grund ist wohl, dass er zu unvorsichtig war, was er spielte. Er erwischte ein Game auf Steam, das er lieber nicht entdeckt hätte.

Um dieses Spiel ging’s: xQc spielte gestern das Game „Strip 4“. Das ist ein relativ neues Spiel auf Steam. Strip 4 ist eine „4 gewinnt“-Variante. Bei dem Zweipersonen-Strategiespiel geht es darum, vier eigene Steine in eine Linie zu bringen.

Bei Strip 4: Classmate Study spielt man das Strategiespiel gegen eine „Schulfreundin“, die sich auszieht, wenn man gegen sie gewinnt. Also absolut nah am echten Leben.

Solche „Risque“-Spiele sind auf Steam beliebt: Zuletzt wollte ein chinesisches Studio seine Bejeweld-Variante nutzen, um Chinesen während des Corona-Virus zu „beschäftigen“.

Wenn man 4 Steine in einer Reihe hat, gewinnt man Strip 4. xQc wolte wohl wissen, was er gewonnen hat.

Schulfreundin besiegt, BH ausgezogen, von Twitch gebannt

Dafür wurde xQc gebannt: Als xQc die virtuelle Schulfreundin schlug, bot ihm das Spiel an, den BH der Gegnerin zu entfernen. Es gab allerdings keine „Nein“-Option, sondern nur eine „Ok“-Option.

xQc drückte auf „Ok“ und die Figur stand danach obenrum nackt mit sichtbaren Brustwarzen in der Gegend rum. Es war xQc sofort klar: Das ist gegen die Twitch-Regeln und wird Ärger für ihn geben. Bei Nacktheit verteilt Twitch immer wieder großzügig und rasch Banns.

xQc schrie danach auf, und versteckte rasch den Bildschirm, aber es war offenbar schon zu spät.

Das war der exakte Moment, den xQc nun bereut. Quelle: Reddit

Sein Kanal ging offline. In seinem Discord soll xQc dann erklärt haben, dass sein Twitch-Kanal gebannt wurde, wie Gamerant berichtet.

Er glaubt, die Zuschauer hätten den Vorfall in Massen an Twitch gemeldet und daraus resultierte der sofortige Twitch-Bann. Laut xQc habe den Bann kein Twitch-Mitarbeiter geprüft:

Insta-Bans resultieren zu 100% aus massenweise Berichten, die sind nicht händisch. Händische Banns brauchen etwa einen Tag, um zu wirken. xQc erklärt seinen Twitch-Bann im Discord

Wenn er verloren hätte, wäre das wohl noch „Okay“ für Twitch gewesen. Die Brüste sind bedeckt.

Wie lange dauert der Bann? Das weiß man im Moment noch nicht. Es wird aber wohl ein temporärer Bann sein, der zwischen 3 und 7 Tagen dauert. Laut dem Twitch-CEO komme es bei Banns immer auf den Zusammenhang an.

xQc wurde bereits einmal gebannt im Juli 2019. Twitch hat eine „Three Strikes Out“-Regel. Ein dritter temporärer Bann wäre automatisch ein permanenter Bann.

xQc der Star der „jungen Twitch-Zuschauer“

Wer ist xQc? xQC ist aktuell der drittbeliebteste Streamer auf Twitch, was gesehene Stunden angeht. Nur summit1g (Escape from Tarkov) und LoL-Star Tyler1 lagen in den letzten 30 Tagen vor ihm.

Nimmt man die letzten 90 Tage auf Twitch als Maßstab, erreichte xQc sogar den Platz 2 bei den Einzel-Streamern.

In den letzten 90 Tagen war nur summit1g als Einzelstreamer noch größer als xQc auf Twitch.

xQc war früher Overwatch-Profi, hat dort aber wegen seiner impulsiven Art arge Probleme bekommen. Als Twitch-Streamer ist er jedoch enorm erfolgreich, gerade in den letzten Monaten:

xQc ist ein Variety-Streamer, er spielt eine Vielzahl von Games

oft ist er in „Just Chatting“ unterwegs und reagiert auf Videos im Netz oder Clips andererer

er spricht vor allem ein junges Publikum an, bei der Generation „TikTok“ ist er beliebt. Sehr zum gespielten Ärger von „Boomer“ DrDisrespect

xQc ist ein wirklich guter Shooter-Spieler und kein reiner Entertainer

er hat eine ganz bestimmte Art zu sprechen, mit einem eigenartigen Satz-Rhythmus und Betonungen – der Fortnite-Spieler Myth liebt es, xQc zu imitieren

Für eine Overwatch-Karriere war xQc nicht geschaffen.

xQc wirkt oft etwas unbedarf oder verpeilt: So hat er vermeintlich erst aus der Presse erfahren, dass sich sein Overwatch-Team auflöst. Die haben aber erklärt, dass er gar nicht deren Spieler war.

Es ist nicht klar, wie viel davon echt und wie viel Show ist. Was passiert, wenn man „Strip 4“ live auf Twitch spielt, hätte er wohl vorausahnen können.