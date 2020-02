Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist als ADC in League of Legends bekannt und hat sich da einen Namen gemacht. Im Moment probiert er sich aber als Jungler aus und erlebt dort die ultimative Schmach.

Tyler1 ist der größte LoL-Streamer auf Twitch und für seine Wutausbrüche bekannt. Im Moment lernt er die Position „Jungle“ neu, die hat einige Tücken. Seine Abenteuer als Jungler sind so unterhaltsam, dass er einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer der letzten Tage ist.

Das ist die Szene: Sein Team ist am Drachen dran und man sieht, dass das Gegner-Team in der Nähe lauert, um den Drachen zu „stehlen.“ Denn es ist egal, welches Team den meisten Schaden am Drachen in LoL anrichtet, den Bonus erhält nur das Team, das den Todesstoß erzielt.

Als Jungler ist es die Aufgabe von Tyler1, den Drachen für sein Team zu „sichern“: Mit der Fähigkeit Smite muss er dem Drachen den Todesstoß in dieser Situation verpassen.

Dabei ist das Timing wichtig, sobald der Drache auf eine bestimmte, niedrige Lebenspunktzahl sinkt, muss Tyler1 den Smite ausführen. Doch das gelingt ihm nicht, die gegnerische Caitlyn schafft es, den Ocean Drake mit einem perfekt getimten Schuss wegzuschnappen.

„Neues Headset bitte“

So reagiert Tyler1: Der Streamer ist daraufhin außer sich und bekommt einen seiner Wutanfälle, die ihn auf Twitch zu einem Star gemacht haben. Er schreit wie am Spieß und weckt damit seine schlafende Katze auf, die irritiert von der Durchreiche springt.

Irgendwie schafft es der muskelbepackte Streamer in der Szene noch sein Headset zu killen, der rechte Kopfhörer fällt auseinander, als er sich das Ding vom Kopf reißt.

So geht das weiter: Noch einige Minuten später kann man Tyler1 dabei zusehen, wie er an dieser Szene nagt. Er hat miese Laune, beschwert sich, dass er den Smite verpasst hat und ist allgemein mies drauf, während ihm das Headset schräg vom Kopf hängt.

Im Hintergrund des Twitch-Streams kommt seine Freundin ins Bild und legt ihm wortlos ein Headset hin.

Das ist dann die große Genugtuung: Etwas später bekommt Tyler1 seinen Moment im Licht. Er kann als Jungler Lee Sin dem Gegner-Team den Baron wegklauen und bringt sein Team auf die Sieger-Straße.

Ein Clip zeigt, wie Tyler1 sich selbst zuschaut und gratuliert.

Wie man sieht, liegen als Jungler in LoL Schmach und Ruhm nur einen Smite und ein paar Millisekunden voneinander entfernt.

Baron-Plays in LoL sind oft spektakulär und entscheiden Matches. Bei der WM diskutierten die Fans in der Vorrunde ein katastrophales Baron-Play der Profis.

Tyler1 ist der Star von LoL auf Twitch, dabei hat er schon einige Stunts hingelegt: