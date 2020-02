Studio verschenkt gefeiertes Sex-Spiel auf Steam, um Corona-Virus zu bekämpfen

Ein Gaming-Studio verschenkt jetzt 55.000 Kopien des Hentai-Spiels Mirror über Steam an Chinesen. Das exzellent bewertete Erotik-Spiel soll den Chinesen dabei helfen, in ihren Häusern zu bleiben und sich so nicht mit dem Corona-Virus anzustecken.

Das ist die Aktion: Die Macher hinter dem Steam-Hit Mirror haben eine Nachricht über Steam verbreitet. Sie verschenken 55.000 Kopien von Mirror über Steam.

Wer das Spiel kostenlos erhalten möchte, muss seine Telefonnummer angeben, um zu bewiesen, dass er in China lebt, dann kann er die Kopie aktivieren.

Ursprünglich gab es nur 45.000 Kopien von Mirror – 10.000 hat man noch nachgeschossen.

Es gilt wie bei Bejeweled Reihen aus 3 gleichen Symbolen zu bilden.

Spiel soll Chinesen „Gesellschaft leisten“, wenn sie zu Hause bleiben

Es heißt: Um den Corona-Virus zu vermeiden, ist es am besten zu Hause zu bleiben. Die 55.000 Kopien von Mirrors sollen Spielern dabei Gesellschaft leisten.

Die Botschaft endet mit „Bitte nehmt unser Geschenk und bleibt stark.“

Man hat dann noch einige Tipps:

Die Spieler sollten es vermeiden, rauszugehen.

Wenn sie doch ihre Wohnung verließen, sollten sie immer die Maske tragen.

Es gilt, Körperkontakt mit anderen Menschen zu vermeiden.

Man solle Menschenmengen aus dem Weg gehen.

Und sich so oft wie möglich die Hände waschen.

Nur für Erwachsene! 10 MMOs und Multiplayer-Spiele ab 18 Jahren

Exzellente Steam-Reviews für 2€-Spiel

Was ist das für ein Spiel? Mirror ist ein Hentai-Spiel. Im Prinzip müssen Spieler ein typisches „Match-3-Game“ spielen, wie etwa Bejeweled, das spielen sie aber gegen attraktive, leicht bekleidete Damen oder weibliche Fantasie-Wesen, die sie bezwingen, um „Mehr über die Schönheiten zu erfahren“, wie es heißt. Deren Kleidung zerreißt während der anstrengenden Bejeweld-Spiele schon mal – ein bekanntes Problem.

Es gab zwischenzeitlich mal Bemühungen von Steam, solche „Hentai“-Spiele einzuschränken – aber Mirror ist nach wie vor beliebt. Im Schnitt sind um die 710 Spieler online und die Tendenz wurde in den letzten Monaten stärker.

Ein beliebtes Spiel mit Tendenz nach oben. Quelle: Steamcharts.

Auf Steam kostet es im Moment 79 Cent, die Bewertungen sind „äußerst positiv.“ Mirror kostet eigentlich 2€ und war 2018, nach Steam-Reviews, das zweitbest-bewertete PC-Spiel überhaupt, nur der Indie-Hit Rimworld hatte noch bessere Steam-Reviews.

Es ist ein eindeutig erotisches Spiel. Steam-Reviews zu Mirror sagen etwa:

„… du weißt, warum du das Spiel kaufst.“

„Das beste Spiel, Mann. Patch das Game und du kannst es mit einer Hand spielen.“

Mirror unterstütz 10 Sprachen, Deutsch ist nicht dabei. Ton gibt es nur auf Japanisch.

Mirror zum Nulltarif sollte chinesischen PC-Spieler vielleicht helfen, mehr Zeit in ihrer Wohnung zu verbringen und zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Zudem ist die Aktion für die Entwickler eine gute Gelegenheit, Aufmerksamkeit für ihr Spiel zu erzielen, das einige kostenpflichtige zusätzliche Inhalte anbietet.

Der Corona-Virus hat in China das öffentliche Leben stark eingeschränkt. So wurden die LoL-Ligen in China und weiteren Teilen von Asien mittlerweile ausgesetzt.