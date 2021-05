Twitch-Streamer zeigt, was passiert, wenn man seine Freundin in GTA 5 zusammenschlägt

Der aktuell größte Streamer auf Twitch, Félix „xQc“ Lengyel, hadert mit seinem Leben als wutgetriebener Krimineller auf dem Rollenspiel-Server zu GTA 5. Angeblich in der Rolle gefangen, verprügelte er im Spiel eine Polizistin, die von seiner Freundin im echten Leben gespielt wird. Damit handelte er sich Ärger ein. Er wurde vor 160.000 Twitch-Zuschauern zusammengefaltet, als sich der Streit vom Spiel ins echte Leben verlagerte.

Das ist die Situation:

Der Kanadier xQc ist aktuell mit großem Abstand der meistgesehene Streamer der Welt. Auf dem Rollenspiel-Server „No Pixel 3.0“ zu GTA 5 spielt er „X“, einen Schurken, der Probleme mit seiner Impulskontrolle hat. Wenn xQc gerade nicht von No Pixel gebannt ist und dort streamen darf, schauen ihn im Schnitt über 100.000 Leute dabei zu, wie er zwischen 10 und 16 Stunden in der Welt von GTA 5 unterwegs ist.

Die Twitch-Streamerin „Adept“ (27) lebt mit xQc zusammen. Lange Zeit war unklar, in welcher Beziehung sie zu xQc steht, aber irgendwann hat xQc sie mal im Stream geknuddelt und seitdem ist öffentlich bekannt, dass die beiden ein Paar sind. Auch Adept spielt auf No Pixel, allerdings eine Polizistin.

So begann der Streit: Die Polizistin Adept wollte den Schurken X aus der Haft entlassen. xQc trieb seinen Schabernack mit Glitches – die Polizistin Adept schien ein wenig zurücknerven zu wollen und ließ sich extra viel Zeit, die Entlassung von xQc in die Wege zu leiten: Sie sagte, sie müsse noch mal ihre Handschellen suchen und wichtigen Papierkram erledigen. xQc zeterte daraufhin, er werde hier unnötig lange hingehalten.

Das ist typisch für xQc: Der wirft Streamern, die Polizisten in GTA 5 spielen, häufig vor, ihn unnötig lange festzuhalten, weil sie ihn, den großen Twitch-Promi, in ihrem eigenen Stream haben möchten, um so mehr Zuschauer und Aufmerksamkeit zu generieren. Man nennt das „Stallen“.

Einmal wurde xQc darüber so wütend, dass er aus einer Gefängniszelle heraus zwei Polizisten erschoss.

So eskalierte der Streit in GTA 5: In dem Moment, als die Polizistin Adept den Schurken X freilässt, dreht der sich um, geht auf sie los und bearbeitet sie mit Faustschlägen. Adept sagt: “Ich wusste, dass du das machst, du verdammte, kleine Schlampe.”

Adept ruft ihn noch zur Ordnung: „Hör jetzt auf, hör jetzt auf“, aber X tritt sie noch einige Male, als die Polizistin schon am Boden liegt, und rennt dann weg.

Streamerin Adept schluchzt nach dem Vorfall, bricht Twitch-Stream ab

Das passierte nach der Aktion: Im Spiel redete die Polizistin Adept mit einem Kollegen: Im Gespräch über ihren „Boyfriend“ schaukelte sich die Stimmung langsam hoch. Eigentlich wollte Adept weiterspielen, aber der Vorfall mit xQc schien sie doch zu beschäftigen und etwa 20 Minuten nach dem Vorfall hört man an ihrer Stimme, dass sie emotional aufgewühlt ist und anfängt zu schluchzen.

Im richtigen Leben beendete Adept den Stream und marschierte in das Zimmer von xQc, um ihn zur Rede zu stellen. xQc streamte noch selbst, hatte das Mikrofon offen und sagte: Er war in der Situation in seinem Charakter und da gerade in dem Moment wütend. Das habe er gespielt.

Doch Adept ließ das nicht gelten. xQc solle gar nicht mit dem Kram anfangen. Er könne sich nicht damit rausreden, dass er nur als Charakter in GTA 5 so gehandelt habe. Seine Zuschauer wüssten ja nicht, was für einen Mist er mache, wenn kein Stream läuft und keine Zuschauer dabei sind.

Danach sagte xQc nichts mehr und es herrschte ein peinliches Schweigen. Es war keine Facecam an, man kann darüber spekulieren, ob xQc Adept mit Gesten zu verstehen war, dass gerade alles so über Twitch rausging oder ob er doch noch den Mute-Button fand.

In jedem Fall beendete xQc den Twitch-Stream einige Minuten später nach zehn Stunden auf Sendung.

Der Streit fand vor etwa 160.000 Leuten live auf Twitch statt.

xQc will mit Rollenspiel in GTA 5 aufhören oder weniger schlimmen Charakter spielen

Das sind die Nachwehen: Adept hat sich bei ihren Zuschauern über Twitter entschuldigt, dass sie den Stream früh abbrach. Es ginge nicht, dass ihr Charakter im Dienst weint. Das wäre gegen das Role-Play. Aber manchmal könne sie den „Dogshit“ eben ertragen und manchmal nicht.

xQc twitterte gestern Nacht, gewohnt in All-Caps: Jeder glaube, alles, was er mache, mache er „out of character“, also als xQc: Jeder versuche, ihn schlecht aussehen zu lassen. Dabei strenge er sich super-hart an, gutes Rollenspiel zu betreiben.

Aber offenbar mag wohl keiner seine Figur „X“, daher werde er sich einen neuen Charakter erstellen oder ganz mit dem Rollenspiel aufhören.

Rollenspiel birgt seine Gefahren, wie man am Beispiel von xQc sehen kann. Ein problematisches Beispiel für fragwürdiges Rollenspiel gibt es auch im MMORPG World of Warcraft:

