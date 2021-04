Der Bann von xQc ist deshalb so spannend, weil xQc so viel Erfolg mit GTA 5 “No Pixel” hat und auch das Spiel von seinen wilden Eskapaden profitiert, aber offenbar klappt diese Geschäftsbeziehung einfach nicht:

Was macht die News? Das Seltsame an der News ist es, dass xQc in der letzten Woche, als er GTA 5 spielen durfte, seine Zuschauerstunden auf Twitch verdoppelt hatte und wieder mit weitem Abstand der größte Streamer auf Twitch war. Auch GTA 5 legte mit xQc auf dem Server extrem zu und war das mit Abstand heißeste Spiel auf Twitch.

xQc wird daher gegen den Bann keinen Widerspruch einlegen und sich in sein Schicksal fügen. Er hat offenbar mit „No Pixel“ nun abgeschlossen und will es nicht mehr spielen.

Hier sieht man das Gespräch mit den Polizisten. “Keinen Fahrschein mehr bekommen” spielt auf die Möglichkeit an, weiter auf No Pixel einzuloggen.

