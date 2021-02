In GTA 5 Online ist normalerweise alles erlaubt, aber bei sexueller Belästigung ist nun eine Grenze erreicht. Der populäre Roleplay-Server „NoPixel“ schmeißt den Twitch-Streamer SlikeR vom Server, der hat sich Frauen auf unangemessene Art genährt. Der Streamer räumt Fehler ein und gibt seinen Fans zu bedenken: Die Welt hat sich geändert. Wir haben nicht mehr die 90er.

Was ist das für ein Server? Das Online-Spiel GTA Online erlebte in den letzten Jahren auf Twitch eine Renaissance, auch wegen Spieler-Projekten wie NoPixel. Das ist ein RolePlay-Server: Spieler stellen hier verschiedene Rollen dar und interagieren mit den anderen Spielern auf dem Server über den „Näherungs-Sprachchat“. Das ist so das eine Feature, was Rollenspiel-Projekte in den letzten Jahren auf Twitch befeuerte. Jeder kann mit jedem reden, wenn er neben ihm steht.

In der Vergangenheit wurden diese Roleplay-Projekte unter anderem dadurch populär, dass einige Streamer sich wie Verbrecher benahmen und andere wie Polizisten, die sie jagen. Die Streamer lieferten sich Verfolgungsjagden und Schießereien. Da kommen unterhaltsame Abende bei raus.

Gerade, wenn sonst kein aktuelles Spiel auf Twitch abgeht, ist GTA Online angesagt und immer wieder in den Top-Rängen der Streaming-Plattform zu finden. Es gilt auf dem Server aber, dass das Roleplay wirklich im Vordergrund stehen sollte. Die Regel wurde nun dem Twitch-Streamer SlikeR zum Verhängnis.

Der Twitch-Streamer SlikeR ist im Irak geboren und 26 Jahre alt. Er lebt in Manchester, England. Er hat etwa 1400 Zuschauer, wenn er streamt. In den letzten Wochen war er in Just Chatting, CS:GO und eben in GTA 5 zu sehen. Er wurde dadurch bekannt, dass ihm Twitch für lange Zeit die Partnerschaft verweigerte, obwohl er relativ groß war.

„Oh, das macht mich so an“

Dafür wurde der Streamer permanent gebannt: SlikeR ist durch wiederholt negatives Verhalten aufgefallen: Der hat Frauen angequatscht und erklärt, wie heiß er die findet. Der Streamer hat damit selbst dann nicht aufgehört, als die ihm ausdrücklich sagten, sein Verhalten sei unangebracht.

Auf die Ansage einer Frau: So könne er nicht mit Frauen sprechen. Wenn sie rausfinde, dass er weiter mit Frauen so rede, habe man ein Problem, antwortete SlikeR. „Das kommt nicht mehr vor. Das ist so heiß. Das macht mich so an.“

Das ist „beschissenes Rollenspiel“

Der Streamer SlikeR wurde nun permanent vom Server gebannt. Der Betreiber des Servers, Koil, wollte damit offenbar ein Exempel statuieren. Er sagte:

„Es geht nicht darum, dass jemand sagt, eine Frau sei sexy oder wenn der sie anmacht. Das Problem ist, dass jeder Rollenspieler, der sich null Mühe gibt, hierher kommt und das macht. Was dabei rauskommt: Als Frau läufst du über die Straße und dir wird 20-Mal in 10 Minuten hintergebrüllt. Das ist Scheiß-Rollenspiel und es ist verdammt noch Mal wertlos.“ Koil, Chef von NoPixel

„Wir werden nicht gewinnen, die LGBTQ-Community hat übernommen“

So reagiert der Streamer: Der war von dem Bann zuerst überrascht. Dann fügte er sich aber in sein Schicksal. Er sagte, er war erst wütend auf den Bann und verstand gar nicht, warum ihn wer bannen würde, denn er würde nie dafür sorgen, dass sich eine Frau unwohl fühlt. Aber als er sich das alles noch mal angeschaut hat, war seine erste Reaktion überzogen und er versteht jetzt, warum man sein Verhalten so bewerten könnte.

SlikeR hatte angenommen: Die Leute verstehen, wann er Spaß macht, und sehen ihn immer im besten Licht und dass er gut’s meint. Aber er hätte auch an die Leute denken müssen, die es nicht so gut mit ihm meinen. Die wissen nicht, wer er sei und kriegen seine Aussagen vielleicht in den falschen Hals.

Das geht aus einem offiziellen Statement auf Twitter hervor. Auf Twitch sprach Sliker aber eine andere Sprache.

In einem Clip auf Twitch sagt Sliker zu seinen Fans, er fand es lächerlich, dass er und der Streamer Greekgodx als „sexuelle Belästiger“ dargestellt werden, wenn es nur um Pixel in einem Spiel gehe. Das sei ja nicht wirklich die Frau, sondern nur ihre Figur im Spiel.

Doch die Streamer könnten sich nicht zur Wehr setzen. Die LGBTQ-Community habe übernommen. Man würde immer verlieren. Die Welt und die Medien seien nicht mehr so wie in den 90ern.

Ist das ein Einzelfall? Nein, kurz vorher war der Streamer Greekgodx ebenfalls von NoPixel gebannt worden. Auch der war wegen seines Verhaltens gegenüber Frauen aufgehalten.

Der Twitch-Streamer xQc amüsierte sich darüber königlich: Twitch-Streamer bekommen Ärger und es geht nicht um ihn. Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommt.

Der Fall von SlikeR passt jetzt in eine ganze Reihe von Vorfällen, in denen männliche Streamer wegen ihres Verhaltens gegenüber Frauen scharf kritisiert wurden:

GTA 5 gehört zu den beliebtesten Spielen der letzten 10 Jahre überhaupt. Wer das Game heute noch auf neue Art entdecken möchte, der sollte sich von solchen Vorfällen wie bei SlikeR nicht davon abhalten lassen, mal einen Rollenspiel-Server auszuprobieren:

